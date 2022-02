Kiel

Finanzministerin Monika Heinold rechnet offenbar nicht mit einer Fortsetzung der Jamaika-Koalition. In einem Schreiben an den Finanzausschuss schlägt die Grünen-Politikerin vor, dass eine neue Regierung im September eigene Eckwerte für den Landeshaushalt 2023 aufstellt. Dieses Verfahren macht nur Sinn, wenn die Jamaika-Koalition nach dem Beschluss ihrer Haushaltseckwerte (geplant Ende März) nach der Landtagswahl am 8. Mai nicht weiter macht.

Heinold will Doppelarbeit im Haushaltsreferat vermeiden

Heinold fühlt sich falsch interpretiert. „Mein Ziel ist es, Doppelarbeit im Haushaltsreferat zu vermeiden.“ Und: „Die Grundannahme ist, dass jede neue Regierung neue Schwerpunkte setzt.“ In dem Schreiben an den Ausschuss klingt das etwas anders. Heinold verweist darin ausdrücklich auf die „vergleichbare Fallkonstellation des Wahljahres 2017“. Damals hatte das Haushaltsreferat die Pläne der Dänen-Ampel (SPD, Grüne, SSW) unter Regierungschef Torsten Albig für den Etat 2018 ausgearbeitet und nach dem Machtwechsel zu Jamaika in den Papierkorb stecken müssen.

„Dieses Verfahren ist in der Rückschau wegen Doppel- und Mehrarbeiten als ressourcenverzehrend zu bewerten“, schreibt Heinold. Verwaltungsseitig wäre es daher zweckmäßig, nach dem Jamaika-Beschluss der Eckwerte „nicht mit der Erfassung für den Haushaltsentwurf 2023 zu beginnen, sondern die Landtagswahl und die Regierungsneubildung abzuwarten“.

Heinold präsentiert den Abgeordneten zudem einen möglichen Zeitplan für die Haushaltsaufstellung 2023. Demnach wird der Regierungschef am 7. oder 29. Juni im Landtag gewählt. Das neue Kabinett könnte dann im September die Eckwerte für den Etat 2023 und im November den konkreten Haushaltsentwurf beschließen. Im Dezember würde der Landtag den Etat erstmals und im Februar 2023 abschließend beraten.

