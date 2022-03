Kiel

„Zeitenwende in der Energiepolitik“ – die Grünen-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Monika Heinold, präsentiert ihrer Partei gemeinsam mit Umwelt-Staatssekretär Tobias Goldschmidt ein siebenseitiges Positionspapier, das ihren Führungsanspruch unterstreicht – und manche Kröte beinhaltet. Die Spitzenpolitikerin befürwortet nicht nur den Bau eines Terminals für Flüssiggas (LNG) in Brunsbüttel, sondern pocht auch auf mehr Flächen für Windkraft: Statt derzeit zwei sollten es drei Prozent sein. Indirekt geht es damit um ein Absenken von Mindestabständen zur Wohnbebauung – erregte Debatten sind also einkalkuliert.

„Wir stehen vor einer Zeitenwende, die eine sofortige und grundsätzliche Überprüfung aller bestehenden sicherheits- und energiepolitischen Konzepte und Programme erfordert“, schreiben Heinold und Goldschmidt. „Energiewendepolitik ist Sicherheitspolitik!“ Deutschland hänge noch immer am „fossilen Tropf“ Russlands, eine Diversifizierung von Erdgas-Bezugsquellen sei kurzfristig das Gebot der Stunde.

„Der Bau einer Importinfrastruktur für LNG mit Unterstützung der Bundesregierung ist daher eine energiewirtschaftlich erforderliche und geopolitisch richtige Maßnahme“, heißt es unmissverständlich. Dabei hatten Schleswig-Holsteins Grüne genau das erst am 20. Februar mehrheitlich verworfen – allerdings fand der Landesparteitag wenige Tage vor dem russischen Überfall auf die Ukraine statt

. „Wir wissen, dass es in der Klimaschutzpolitik viel Kritik an dem Vorhaben gibt“, räumen Heinold und Goldschmidt nun ein. Man müsse aber aus einer „verfehlten Energiepolitik“ der vergangenen vier Legislaturperioden im Bund die „bittere Konsequenz“ ziehen.

„Wir werden für zusätzliche Flächen streiten müssen“

Zugleich sei mit der Finanzierungszusage des Bundes klar, dass die ursprünglich vorgesehenen 50 Millionen Euro Landesgeld anderweitig verwendet werden könnten. „Wir wollen, dass diese Mittel für Energiewendemaßnahmen eingesetzt werden.“ Unter anderem soll es um nachhaltige Wärmeversorgung gehen, um eine Kofinanzierung zum kommunalen Klimaschutz, um mehr Geld für Ladesäulen und die Neuauflage eines Klimaschutzförderprogramms für Bürgerinnen und Bürger.

Immer wieder beschwören Heinold und Goldschmidt, dass für die Energiewende „der Turbo“ angeworfen werden müsse. Schleswig-Holstein müsse einen deutlich höheren Anteil an erneuerbaren Energien bereitstellen, als es seinem Anteil an der Bundesfläche von 4,4 Prozent entspreche. „Mehr denn je werden wir für zusätzliche Flächen für Windenergie streiten müssen.“

Zuletzt hatte Schleswig-Holstein in einem aufwendigen Verfahren zwei Prozent seiner Landesfläche potenziell für Windkraft zur Verfügung gestellt. Das könne „nur noch eine Zahl aus der Vergangenheit sein“, heißt es nun. „Drei Prozent erscheinen für die Zukunft erforderlich.“

Neben Wind sei auch der Ausbau von Sonnenenergie voranzutreiben, Stromnetze seien mit Hochdruck auszubauen. Wenn der Bund doch in einem Referentenentwurf für die EEG-Novelle erwäge, bereits bis 2035 den deutschen Energiebedarf vollständig aus erneuerbaren Energien zu decken, dann wolle ihn Schleswig-Holstein unterstützen.

„Ich weiß, dass es anspruchsvoll ist, bei der Fläche für Wind auf drei Prozent zu gehen“, sagte Heinold den Kieler Nachrichten. „Genauso herausfordernd ist es, dem Ausbau regenerativer Energieträger Vorrang zu geben. Aber um den Klimawandel zu bremsen und die Abhängigkeit von Russland zu beenden, können wir nicht länger mit angezogener Handbremse arbeiten.“

Sie verspreche nicht, dass der Weg einfach werde. „Es wird Konflikte und auch persönliche Härten geben. Energie wird teurer werden.“ Goldschmidt betonte, dass die aktuelle Lage „,mehr Energiewende“ erfordere, nicht weniger. „Anders als die politischen Wettbewerber werden wir Grüne beim Klimaschutz nicht wackeln.“ Goldschmidt wird parteiintern als potenzieller neuer Umweltminister gehandelt.