Demnach muss das Land Schleswig-Holstein bis zum Jahr 2024 mit 3,6 Milliarden Euro weniger auskommen, als man vor der Corona-Pandemie erwartet hatte. Allein im laufenden Jahr habe man etwa eine Milliarde Euro weniger zur Verfügung. Bei den Kommunen sieht die Lage nicht viel rosiger aus.

"Alle Kräfte bündeln"

„Neue Projekte sind nur möglich, wenn Finanzierungsvorschläge gemacht werden“, mahnte Heinold mit Blick auf ihre Koalitionspartner von CDU und FDP. Zwar sei man in den vergangenen Jahren bei der Modernisierung des Landes gut vorangekommen – sei es bei der Bildung, der Digitalisierung, beim Klimaschutz oder der Infrastruktur. Aber: „Um diesen Kurs halten zu können, müssen wir jetzt alle Kräfte bündeln.“

Stark rückgängige Einnahmen auch in den Kommunen

Auch den Kommunen sagte die Finanzministerin einen starken Einnahmerückgang vorher. Bis 2024 nehmen die Städte und Gemeinden demnach 1,6 Milliarden Euro weniger ein als ursprünglich geplant. Für das laufende Haushaltsjahr sinkt die Erwartung um 559 Millionen Euro – bei voraussichtlichen Einnahmen von fünf Milliarden Euro. „Ziel muss es sein, dass wir die anstehenden Herausforderungen gemeinsam lösen, um auch die kommunale Daseinsvorsorge zu sichern“, betonte Heinold.

In einem ersten Schritt hätten Land und Bund den Gemeinden zugesagt, die pandemiebedingten Gewerbesteuerausfälle 2020 pauschal auszugleichen. „Über weitere mögliche Schritte werden wir in der Koalition beraten.“ Vertreter der Kommunen wollten sich am Dienstagnachmittag äußern.

Vorschau auf die kommenden Jahre

Schleswig-Holstein erwartet im laufenden Jahr Einnahmen von 9,95 Milliarden Euro. Im nächsten Jahr geht man von 10,6 Milliarden Euro aus – das bedeutet einen Einnahmerückgang gegenüber der bisherigen Planung von 779 Millionen Euro. 2022 sinkt das Aufkommen um 661 Millionen Euro, 2023 um 623 Millionen Euro und 2024 um 536 Millionen Euro. Nach Ministeriumsangaben werden dann Gesamteinnahmen von 12,1 Milliarden Euro prognostiziert.

