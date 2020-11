Da stoßen selbst Hochleistungsrechner an ihre Grenzen: Der Kieler CAU-Professor Wolfgang Hackbusch hat Wege gefunden, damit auch eine Million Gleichungen mit einer Million Unbekannten schnell gelöst werden können. Dafür erhielt er am Freitag den höchstdotierten deutschen Mathe-Preis.

Von Kristiane Backheuer

Der Kieler CAU-Professor Wolfgang Hackbusch ist in der Welt der Zahlen zu Hause. Abakus und Taschenrechner braucht er nicht bei seiner Arbeit. Aber fürs Foto kramt er dann doch in seine Schränken und fördert die bunte Rechenhilfe zutage. Für seine „bahnbrechenden Beiträge zur numerischen Mathematik“ erhielt er am Freitag den Heinz-Gumin-Preis – den höchstdotierten deutschen Mathe-Preis.