Hickhack um Hochzeitsfeier im Garten

Dänischenhagen

Anja Kieburg und Michael Maschitzki wollen sich am 10. Juli das Ja-Wort geben. Im November hatte der 54-Jährige seiner Partnerin einen Antrag gemacht. Zum Heiraten hat er sich in 17 Jahren Beziehung wohl den unpassendsten Sommer ausgesucht. „Wie es jetzt abläuft, konnte ich damals noch nicht wissen“, sagt Maschitzki.

Findet die Hochzeit doch statt?

Dass ihre Hochzeit nicht wie geplant stattfinden würde, ahnte das Paar schon im März. „Als es mit Corona richtig losging, dachten wir, dass die Feier komplett ins Wasser fällt“, sagt Kieburg. Es folgte ein Hin und Her.

Anfang Juni schöpften sie wieder Hoffnung. Dann sickerten die ersten Informationen durch, dass die Corona-Maßnahmen weiter gelockert werden könnten. Findet die Hochzeit doch statt? Das Paar beschäftigte sich mehr mit der Landesverordnung als mit einer möglichen Sitzordnung.

Eine Feier schien mit der seit dem 5. Juni geltenden Verordnung plötzlich wieder möglich. Je nach Art und Ort der Veranstaltung sind Zusammenkünfte von 50, 100 oder bis zu 250 Personen wieder erlaubt. „Wir haben umdisponiert, wollten im Lokal Essen gehen und bei uns im Garten gemütlich, ohne Tanz, den Abend ausklingen lassen“, erzählt das Paar. Ist das erlaubt?

Pandemie-Paragrafen bringen auch Experten durcheinander

Es ist eine Vielzahl an Paragrafen, die die Landesregierung in Pandemie-Zeiten alle paar Wochen in der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus anpasst. Offenbar so viele, dass sich auch die Experten aus dem Sozialministerium vertun können.

In unserer Zeitung bestätigte die Behörde nämlich in einer Antwort auf eine Leserfrage: „Eine Gartenparty darf stattfinden, jedoch ausschließlich unter freiem Himmel, weil dadurch die Ansteckungsgefahr geringer ist.“ Weitere Bedingungen: Maximal 50 Personen und die Kontaktdaten aller Gäste.

Freude währt nur kurz

„Als wir das gelesen haben, haben wir uns sehr gefreut und nach Rücksprache mit unserem Ordnungsamt die Feier zugesagt“, sagt Anja Kieburg. Denn eingeladen sind nur 43 Gäste. „Und wir gehen nicht davon aus, dass alle Gäste nach dem Essen im Gasthof noch mit hierherkommen würden“, ergänzt Maschitzki.

Deshalb ging auch das Amt Dänischenhagen davon aus, dass die Hochzeit im Garten unter Auflagen über die Bühnen gehen darf – ein Irrtum.

Sozialministerium korrigiert sich: Doch keine Gartenparty

Am 9. Juni korrigierte sich das Ministerium. Laut Verordnung sind nun Veranstaltungen im privaten Wohnraum und „dazugehörigem befriedetem Besitztum“ – und dazu zählt auch der Garten von Anja Kieburg und Michael Maschitzki – nur mit maximal zehn Personen erlaubt. Bis zu 50 Gäste sind nur in der Öffentlichkeit – zum Beispiel in einem Park – gestattet.

Das Paar sagt: „Wir verstehen nicht, warum es erlaubt ist, an einem öffentlichen Ort mit 50 Menschen zu feiern, in der gleichen Runde in unserem Garten aber nicht.“ Auf dem knapp 600 Quadratmeter großen Grundstück könnte eine Hochzeitsgesellschaft auch mit Abstand Platz finden. Im Haus sind zwei Toiletten. Der Garten erstreckt sich um das Haus herum.

"Wir wollen nicht die große Traumhochzeit"

„Wir sind keine 20 mehr und wollen nicht die große Traumhochzeit“, sagt Kieburg. „Ein bisschen Eigenverantwortung sollte das Land uns jedoch gestatten. Unsere engsten Verwandte und Freunde würden wir nicht gefährden.“

Noch hat das Paar die Hoffnung auf die Gartenfeier nicht aufgegeben. Zum 29. Juni könnten die Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus gelockert werden. „Wenn das so sein sollte, werden wir kurzfristig per Whatsapp einladen. Die werden sich an diesem Tag nichts anderes mehr vornehmen.“

