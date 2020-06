Dänischenhagen

Am Dienstagabend ploppte die Nachricht auf Anja Kieburgs Handy auf. Eine Nachricht, auf die sie gehofft, die sie aber nicht erwartet hatte. Die 50-Jährige und ihr Partner Michael Maschitzki aus Dänischenhagen wollen am 10. Juli ihre Hochzeit feiern. Bis Dienstag schien das nicht möglich.

Landesregierung bringt weitere Lockerungen auf den Weg

Nun aber hat die Landesregierung wie berichtet weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht. Die sollen am Freitag im Kabinett beschlossen werden und zum 29. Juni in Kraft treten. Sie betreffen unter anderem die Gastronomie und private Feiern.

Anzeige

Das Paar kann erneut die Pläne für die Hochzeitsfeier umkrempeln - dieses Mal mit Freude. Als sich im März die Corona-Krise verschärfte, wollten beide die Party absagen. Doch mit den ersten Lockerungen Anfang Juni wurde eine Feier im Lokal erlaubt, allerdings nur bis 23 Uhr.

Weitere KN+ Artikel

Feier im Park erlaubt, aber nicht im Garten

Deshalb wollte das Paar mit ihren 43 Gästen den Abend noch im eigenen Garten ausklingen lassen. Das ist nach der aktuell geltenden Landesverordnung im privaten Raum aber noch nicht erlaubt. Eine Feier mit so vielen Personen im Park wäre wiederum möglich gewesen. Ihren Unmut über diese Regelung äußerte das Paar gegenüber KN-online.

Feiern im privaten Raum mit 50 Personen möglich

Ab kommenden Montag, 29. Juni, soll sich diese Regelung ändern: Auch Veranstaltungen im privaten Raum sollen unter bestimmten Bedingungen mit bis zu 50 Personen erlaubt sein. Das kann zum Beispiel das Grillen mit Freunden im eigenen Garten sein - oder eben eine Hochzeitsfeier.

Der Gastgeber muss dann unter anderem die Kontaktdaten seiner Gäste erfassen und diese für vier Wochen aufbewahren. Darauf hatten sich Anja Kieburg und Michael Maschitzki ohnehin eingestellt. "Wir hätten sogar dafür gesorgt, dass Risikopersonen ihren eigenen Sitzbereich im Garten hätten", sagt Kieburg.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Auch Beschränkungen der Gastronomie entfallen

Die Gartenparty - obwohl erlaubt - ist dennoch abgesagt. "Wir werden im Lokal bleiben, denn da dürfen wir nach den neuen Regelungen so lange feiern, wie wir möchten." Die bislang für die Gastronomie geltenden Beschränkungen der Öffnungszeiten von 5 bis 23 Uhr werden entfallen. Die Hochzeitsgesellschaft wird also länger in Dibberns Gasthof in Osdorf bleiben können.

Das Paar aus Dänischenhagen ist vorsichtig geworden

Bei den Gästen hat sich das künftige Ehepaar noch nicht gemeldet. Die Einladungen, hellblaue Faltkarten mit Magnetverschluss, wurden schon vor Wochen verschickt. Es wird eine weitere Einladung per Whatsapp folgen. "Aber erst, wenn die Regelungen am Freitag tatsächlich beschlossen wurden."

Nach dem Hick-Hack um ihre Hochzeitsfeier sind Anja Kieburg und Michael Maschitzki vorsichtig geworden.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.