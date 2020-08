Kiel/Helgoland

Angesichts steigender Corona-Zahlen verschärft Helgoland die Maskenpflicht. Ab Montag, 3. August, muss vom Hafen bis zur Promenade an der Hafenstraße, Am Südstrand und Nordseeplatz sowie in der Einkaufsstraße Lung Wai in der Zeit von 11 Uhr bis 16.30 Uhr eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, sagte Bürgermeister Jörg Singer (parteilos) bereits am Wochenende. Die Verschärfung der Maskenpflicht gilt vorerst bis einschließlich 17. August 2020, kann aber verlängert werden.

"Die Folgen einer Infektionsausbreitung auf der Insel sind deutlich gravierender als auf dem Festland, weil die Kapazitäten der Intensivmedizin auf Helgoland nur in einem eingeschränkten Umfang verfügbar und für eine große Anzahl von schwer erkrankten Personen nicht ausgelegt sind", begründete der Kreis die Maßnahme.

