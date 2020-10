Sierksdorf/Tolk

Sich in Achterbahn den Wind im Gesicht pusten lassen, eine Sommerrodelbahn heruntersausen oder einfach Karussell fahren: In Freizeitparks lässt sich auch zum Saisonende in den Herbstferien noch Spaß haben. Eine Übersicht.

Hansa-Park in Sierksdorf

Der Hansa-Park lockt jedes Jahr viele Familien nach Sierksdorf. Auch während der Herbstferien in Schleswig-Holstein hat der Freizeitpark noch geöffnet, die Saison endet laut der Webseite des Parks am 18. Oktober 2020. Die Tore gehen morgens um 11 Uhr auf und schließen sich abends um 20.30 Uhr. Die Attraktionen machen ihre letzte Fahrt um 20 Uhr, mit Ausnahme der Wildwasserbahn "Der Wasserwolf am Ilmensee" und der Super Splash, diese drehen bereits um 16 Uhr ihre letzte Runde.

Tickets für den Hansa-Park werden laut Webseite ausschließlich über den eigenen Onlineshop verkauft, an der Tageskasse sind keine Eintrittskarten erhältlich. Beim Online-Kauf muss man sich auf ein Datum für den Eintritt festlegen.

Besucher des Hansa-Parks sollten die allgemeinen Hygieneregeln wie Nies- und Hustenetikette oder regelmäßiges, gründliches Händewaschen beachten. Auch ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. In den Wartebereichen ist der Abstand laut Webseite durch Aufkleber gekennzeichnet.

Auch eine Maske oder ein Mund-Nasen-Schutz sind in Teilen des Parks Pflicht, etwa im Eingangsbereich, den Wartebereichen oder den Fahrattraktionen. Lose Schals oder Tücher sind in entsprechend ausgewiesenen, schnellen Attraktionen aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen.

Manche Attraktionen stehen im Hansa-Park aus Gründen des Infektionsschutzes aktuell nicht zur Verfügung.

Tolk-Schau in Tolk

Die Tolk-Schau bietet in ihrem Erlebnispark unter anderem eine Bootsrutsche, eine Sommerrodelbahn und Autoscooter. Wie der Hansa-Park hat auch die Tolk-Schau noch bis einschließlich 18. Oktober geöffnet, von 10 bis 18 Uhr. Freitags ist der Park geschlossen.

Eintrittskarten müssen im Vorfeld online gekauft werden. Dies hänge damit zusammen, dass die Kontaktdaten der Besucher erhoben werden müssen, erläutert Stephan Erichsen, Prokurist der Tolk-Schau. "Man kann aber auch spontan morgens buchen und dann herfahren."

Laut Erichsen sind alle Attraktionen mit Ausnahme des Bällebads verfügbar. Letzteres könne aus hygienischen Gründen in der Corona-Pandemie nicht genutzt werden.

Wie auch im Hansa-Park gelten auch in der Tolk-Schau die allgemeinen Hygieneregeln und das Abstandsgebot. Eine Maskenpflicht besteht laut Erichsen da, wo der Abstand nicht immer eingehalten werden kann, also etwa auf dem Hauptplatz, in den Fahrgeschäften und Gebäuden.

Heide Park Resort in Soltau ( Niedersachsen )

Wer etwas weiter fahren möchte, kann einen Besuch um Heide Park Resort im niedersächsischen Soltau planen. Hier endet die Saison laut Webseite erst am 1. November 2020. Geöffnet ist täglich ab 10 Uhr, die Tore schließen sich freitags und sonnabends um 22 Uhr, sonntags bis donnerstags um 19 Uhr oder 18 Uhr. Die Fahrgeschäfte schließen jeweils eine Stunde vorher.

Auch in dem niedersächsischen Freizeitpark gelten ähnliche Corona-Regeln wie im Hansa-Park und der Tolk-Schau. So müssen Besucher tagesdatierte Online-Tickets buchen. Einen Kassenverkauf vor Ort gibt es auch hier nicht. Manche Fahrgeschäfte im Heide Park Resort sind aktuell geschlossen.

Eine Maskenpflicht besteht hier ebenfalls: laut Webseite in allen Fahrgeschäften, Anstellbereichen, Shops und in der Gastronomie.

