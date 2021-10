Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 9. und 10. Oktober 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Herbstmarkt in Molfsee

Knapp 100 Aussteller sind noch bis Sonntag, 10. Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr, auf dem Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee vertreten. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro. Der ermäßigte Eintritt liegt bei sechs Euro, Kinder bis sechs Jahre bezahlen keinen Eintritt.

Bücherflohmarkt in Felde

Organisatorin Karen Klein öffnet von Sonnabend, 9. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober, die Räume in der Volkshochschule in der Dorfstraße 93 in Felde. Sonnabend und Sonntag ist der Markt, der mit Romanen, Kinderbüchern, Krimis und Kochbüchern Leselust macht, jeweils von 11 bis 17 Uhr, werktags von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

THW Kiel auswärts in Berlin

Nächste Runde in der Handball-Bundesliga: Die Zebras gastieren am 10. Oktober um 14 Uhr in der Max-Schmeling-Halle bei den Füchsen Berlin. KN-online bietet Ihnen wie gewohnt einen Liveticker zum Spiel!

35 Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt

Zum Ende der Saison gibt es am Wochenende in Kappeln noch einmal einen Markt für Kunsthandwerk unter dem Titel „Handgemacht“. Das Treffen von Spezialisten für Design und Kurioses wird von Freitag, 8. Oktober, bis Sonntag, 10. Oktober, jeweils von 10 bis 19 Uhr direkt am Nordhafen zwischen Innenstadt und Schlei auf die Beine gestellt. Nach Angaben der Organisatoren sind 35 ausgesuchte Künstler, Kunsthandwerker und Anbieter besonderer und leckerer Dinge dabei. Weitere Informationen finden Sie hier.

Ausgewählte Livemusik in der Region

Zirkus in Kaltenkirchen

Der Zirkus Frank gastiert noch bis Sonntag in Kaltenkirchen. Auf einer Rasenfläche am Ohland Park ist die Familie Sperlich, die mit dem Zirkus durch den ganzen Norden fährt, zu finden. Der Zirkus zeigt Donnerstag und Freitag ab 16.30 Uhr sein Programm, Sonnabend ab 15 und ab 18.30 Uhr. Am Sonntag heißt es ab 11 und ab 15 Uhr „Manege frei“. Karten können unter Telefon 01520/9471141 reserviert werden. Es gilt die 3G-Regel, ein Schnelltest vor Ort ist möglich.

Lebensart-Messe in Lübeck

In den historischen Hallen der Kulturwerft Gollan in Lübeck heißt die Lebensart-Messe Indoor/Outdoor vom 8. bis 10. Oktober ihre Besucher und Besucherinnen willkommen. Die Veranstalter versprechen Inspirationen, Gourmetfreuden und musikalische Klänge. Regionale und überregionale Händler präsentieren ihre Angebote rund um Garten, Wohnen und Lifestyle. Dazu gibt es Streetfood.

Die Messe ist Freitag, Sonnabend und Sonntag je von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt sieben Euro. Kinder bis einschließlich 15 Jahre dürfen in Begleitung Erwachsener gratis dabei sein. Zahlreiche kostenlose Parkplätze stehen unmittelbar am Veranstaltungsgelände zur Verfügung.

Apfelsaftpressen und Nistkästen bauen auf dem Friedhof

Am Sonntag, 10. Oktober, findet zwischen 11 und 14 Uhr unter dem Motto „Herbstzeit = Erntezeit“ ein gemeinsames Apfelsaftpressen für Groß und Klein auf dem Alten Urnenfriedhof statt. Interessierte können auch Nistkästen bauen. Friedhofsleiterin Bente Krieg führt Besucherinnen und Besucher zudem über den Friedhof. Treffpunkt ist am Friedhofseingang, Eichhofstraße 48a.

Apfelsaft aus mitgebrachten Äpfeln pressen können Bürgerinnen und Bürger aus Bredenbek und Umgebung ebenfalls am Wochenende. Von 9 bis 15 Uhr steht am Sonntag, 10. Oktober, eine mobile Saftpresse beim Walcott Huus im Rolfshörner Weg.

In Kiel wird Grünschnitt gesammelt

Am Sonnabend kommt die Grünabfallsammlung von 8 bis 12 Uhr nach Ellerbek, Wellingdorf, Oppendorf und Neumühlen-Dietrichsdorf. Kostenlos eingeworfen werden darf dann ein Kubikmeter Grünschnitt aus dem privaten Haus- oder Kleingarten. Baumstubben und Dickholz mit einem Durchmesser von mehr als 20 Zentimetern werden nicht angenommen. Plastiktüten, Blumentöpfe, Steine, Erde und Bauschutt gehören ebenfalls nicht in die Sammlung.

An den Sammlungs-Sonnabenden können Kielerinnen und Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.