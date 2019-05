Kappeln

An der aus dem 15. Jahrhundert stammenden Anlage in der Schlei in Kappeln machte Pächter Wolfgang Brandhoff mit seinen Helfern Peter Becker und Alexander Zeganov den Fang des Tages. 44 Pfund Fisch hievten sie vormittags aus der Reuse im Heringszaun ins Boot.

Das Gewicht blieb zunächst ihr Geheimnis. Denn 112 Prominente aus Stadt und Land mussten es schätzen. Wer am besten tippt, erhält die Heringskönigswürde von Kappeln. So wurden Tanja Thurau und Andreas Graunke das neue Majestätenpaar.

Kappeln: Neubau des Heringszauns ist geplant

Der SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Ralf Stegner ging bei den Heringstagen als Gastredner auf den letzten funktionsfähigen Heringszaun in Europa ein. „Ich denke, wir sind uns einig, dass dieses einmalige Denkmal erhalten werden muss“, machte er den Kappelnern Mut. Denn die planen einen Neubau. Der Grund: Die Bohrmuschel setzt dem Holz zu.

Der Neubau soll aus widerstandsfähigem Eukalyptusholz bestehen. Bisher lag der Kostenrahmen laut Bürgermeister Heiko Traulsen bei 450000 Euro. Bliebe es bei dieser Summe, würde der für 2020/21 geplante Zaun kleiner ausfallen. Ein Heringszaun in bisheriger Größe würde laut Traulsen die Million-Grenze überschreiten.

45.000 Besucher werden bei Heringstagen erwartet

Die meisten Besucher interessierte aber weniger das Kalkül, sondern der Hering. So auch Ute (59) und Karsten (60) Brüning aus Preetz. „Wir beide mögen Fisch. Deshalb machen wird heute einen Ausflug nach Kappeln“, sagte Ute Brüning und biss in ein Stremellachsbrötchen hinein.

Die Heringstage laufen noch bis einschließlich Sonntag, 2. Juni. Wenn das Wetter mitspielt, rechnet Stadtmanagerin Lara Zemite mit 45000 Besuchern.