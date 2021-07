Kiel

Hiebe von Macheten zischen, in der Luft liegt ein säuerlich-beißender Geruch, drei Menschen kämpfen sich durch einen Dschungel aus Pflanzen, die mehr als doppelt so groß sind wie sie: Herkulesstauden, ursprünglich im Westkaukasus beheimatete eingeschleppte Invasoren, die dort, wo sie sich ausbreiten, kein anderes Kraut mehr wachsen lassen und außerdem sehr giftig sind. Das Ziel der drei ist es, sie zu vernichten und ihre Vermehrung dauerhaft zu stoppen. Jetzt, in der frühen Blütezeit, stehen die Chancen dafür am besten.

Voran geht ein schweigsamer Mann mit kurzem grauem Haar, einem blauen Baumwollhemd, derben Hosen, Gummistiefeln und roten Silikonhandschuhen: Niels Jensen, 73 Jahre alt, gebürtiger Bornholmer, arbeitete bis 2008 bei der Unteren Naturschutzbehörde in Kiel. In seiner dortigen Funktion hat er schon 1987 angefangen, die Standorte der Herkulesstauden in Kiel zu erfassen und die Pflanzen zu bekämpfen.

Längst ist Niels Jansen ein gefragter Mann

Als er in den Ruhestand ging, wollte er damit nicht aufhören, meldete sogar ein Gewerbe an und ist heute ein gefragter Mann in ganz Schleswig-Holstein und darüber hinaus. Seine Augen blitzen, wenn er von seinem größten Erfolg spricht: „Ich wollte immer die vollständige Beseitigung aller Herkulesstauden-Standorte in Kiel erreichen – einst waren es 270, jetzt stehe ich kurz davor.“

An seiner Seite kämpfen an diesem Tag Ina Walenda und Hans-Jörg Lüth vom Umwelt- und Naturschutzverband Naturfreunde. „Wir wollen die Öffentlichkeit darüber aufklären, dass es wichtig und richtig ist, der Herkulesstaude den Garaus zu machen und wie man es am besten tut“, erklären sie und verweisen auf ihre Broschüre.

Bärenklau kann riesig werden

Zu erkennen ist der auch als Riesen-Bärenklau (Heracleum mantegazzianum) bekannte Doldenblütler vor allem an seiner gewaltigen Größe. „Das größte Exemplar, das ich gemessen habe, war 4,70 Meter hoch“, erzählt Niels Jensen. Außerdem ist der Stiel behaart und purpurfarben gefleckt, die Blätter auffällig gezackt, die Dolden erreichen Durchmesser von 30 bis zu 60 Zentimetern. Der heimische Wiesen-Bärenklau und andere heimische Doldenblütler sind viel kleiner, Verwechslungen könnte es mit der – allerdings sehr seltenen – Engelwurz geben.

Erst beliebt, nun eine Plage

Ihren Weg aus dem Kaukasus nach Mitteleuropa hat die Herkulesstaude Ende des 19. Jahrhunderts durch den Menschen gefunden: Anfangs geschätzt als beeindruckend dekorative Park- und Gartenpflanze, galt sie Mitte des 20. Jahrhunderts auch – wie sich herausstellte fälschlicherweise – als vorzügliche Honigbienenweide und wurde außerdem als Deckung für Wildtiere und zur Befestigung von Böschungen eingesetzt.

Äußerst anspruchslos, widerstandsfähig und vermehrungsfreudig - eine einzelne Dolde kann 10.000 bis 100.000 Samen produzieren, die sich vor allem über Wind und Wasser ausbreiten – ist die Herkulesstaude längst eine Plage, die heimische Pflanzen von ihren Standorten verdrängt. „Auf der EU-Liste invasiver gebietsfremder Arten“, sagt Ina Walenda, „steht sie seit 2017 ganz oben und darf, soll sogar bekämpft werden.“

Beim Kampf gegen Herkulesstauden ist Geduld gefragt

Die Naturfreunde und Experte Niels Jensen empfehlen, die mehrjährigen Pflanzen auszugraben, entweder wenn sie im Frühjahr aus dem Boden kommen oder im Herbst im Vorgriff auf die nächste Saison. In der Blütezeit von Juni bis Juli kann man Blätter und Dolden abschlagen und einfach vertrocknen lassen, nach drei Wochen eventuell neu gebildete Notblüten beseitigen. Dolden, die schon Samen gebildet tragen, sollten über den Hausmüll entsorgt, also schließlich verbrannt, werden. Geduld ist gefragt: „Es dauert acht bis zehn Jahre, bis man bei konsequenter Behandlung eine Fläche wirklich frei bekommen hat“, sagt Jensen.

Vorsicht! Die Pflanzen sind sehr giftig

Und Vorsicht ist dringend geboten: Wer sich Herkulesstauden nähert, sollte Schutzkleidung tragen: Alle Pflanzenteile enthalten Giftstoffe, Furanocumarine oder Furocumarine genannt. „Sie heben den natürlichen Sonnenschutz der Haut auf und können in Verbindung mit Sonnenlicht extrem schmerzhaften Rötungen, Quaddeln und Blasen verursachen, Verletzungen, die nur sehr langsam wieder abheilen, Narben bilden und oft mit Pigmentveränderungen einhergehen“, erklärt Ina Walenda.

Außerdem können allein die Ausdünstungen der Herkulesstaude Fieber, Schweißausbrüche und Kreislaufprobleme, Übelkeit, Atemnot und Entzündungen der Bronchien hervorrufen.

Größere Flächen empfiehlt Jensen zu eggen, zu pflügen, zu fräsen oder von Schafen, Rindern oder Ziegen beweiden zu lassen, denen das Gift nichts auszumachen scheint. Einig sind sich die Experten, dass nur im schlimmsten Fall die chemische Keule eingesetzt werden sollte. Und: Wer einen Herkulesstauden-Standort auf öffentlichen Flächen entdeckt, sollte das unbedingt den zuständigen Behörden melden.