Barfußparks in Schleswig-Holstein: Auf Besucher wartet ein Aha-Effekt

Kiel

Weil Schuhe bei vielen Menschen die Füße verformen, raten Ärzte dazu, mehr barfuß zu laufen. Das stärkt nicht nur die Muskulatur und hilft gegen Fehlstellungen - es ist auch sinnlich. Erleben lässt sich das unter anderem in Barfußparks.

Die Mehrheit der Bevölkerung leidet laut Experten unter Fußdeformationen, also Knick-, Senk- oder Spreizfüße. Das hänge damit zusammen, dass wir im Unterschied zu unseren Vorfahren, die meist auf weichen Böden wie Waldwegen unterwegs waren, kaum noch barfuß laufen. Ärzte empfehlen daher, auch im Industriezeitalter gelegentlich mal die Schuhe wegzulassen.

Barfußpark in Schleswig-Holstein: Schwackendorf und Todesfelde haben geöffnet

Bewegt sich der Mensch ohne Schuhe, kann sich die Stimulation an den Fußsohlen laut Medizinern auch positiv auf die inneren Organe auswirken. Verantwortlich dafür seien Reflexbögen und Verschaltungen im Körper. Daher schätzen Medizinerinnen und Mediziner Barfußparks.

Einer der größten Barfußparks Deutschlands liegt in Dornstetten im Schwarzwald. Dort können die jährlich rund 170.000 Besucherinnen und Besucher auf Untergründen wie Kies, Holz und Lehm gehen - oder auf Glasscherben. Die Scherben sind abgeschliffen und bilden eine geschlossene Oberfläche, man muss also keine Bedenken haben.

Weil der Tastsinn beim Schuhetragen über die Jahre abstumpfen kann, ist es für die meisten Menschen ein Aha-Erlebnis, wenn sie wieder anfangen mit den Füßen zu spüren. Und dass Abwehrkräfte und Herz-Kreislauf-System davon profitieren, wusste schon der Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp.

Barfußpark in Schwackendorf bei Kappeln bietet auch Streichelzoo

Einer der größten Barfußparks in Schleswig-Holstein ist der Barfußpark in Schwackendorf bei Kappeln. Auf dem gut 1,5 Kilometer langen Weg warten feste, feine und feuchte Untergründe. Auf der maßstabsgetreu angelegten Schleswig-Holstein-Fläche können Besucher die Grenzen des Bundeslandes ablaufen, die Städte und besondere Naturparks kennenlernen.

Im Streichelzoo leben einheimische Tiere wie Ziegen, Schafe, Kaninchen und Schweine. Weitere Angebote sind die Aussichtsplattform, die Picknickwiese, der Spielplatz und die Terrasse, wo Gäste Kaffee und selbstgebackenen Kuchen genießen kann.

Der Barfußpark in Schwackendorf hat geöffnet von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr sowie Sonnabend und Sonntag von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder sechs Euro und für Gäste ab 15 Jahren acht Euro.

Einen sehr kleinen Barfußpark gibt es im Bürgerpark in der Gemeinde Osdorf bei Gettorf.

Länger ist der Barfußpfad in Todesfelde. Er misst rund einen Kilometer. Besucher wandeln über Holzschnitzel, Sand, Tannenzapfen, Glasscherben, Muscheln und andere Untergründe. Ebenso geht es durch Moor, Schlick und Lehm. Betrieben wird der Barfußpfad vom Verein Kinder-Werkstatt-Bund. Der Eintritt kostet Erwachsene sieben und Kinder vier Euro. Der Barfußpfad in Todesfelde hat von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet, geschlossen ist er am 7. und 14. Juni sowie am 9., 16., 23. und 30. August.