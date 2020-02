Hörnbad geschlossen: Hier können Sie alternativ schwimmen gehen

Kiel

Grund für die Schließung des Schwimmbereichs im Hörnbad in Kiel ist eine defekte Warmwasserversorgung der Duschen im Sport- und Freizeitbereich. Die Sauna ist davon jedoch nicht betroffen, wie die Stadt betont.

"Die Reparatur ist bereits in Arbeit", sagt Sprecherin Kerstin Graupner. Dennoch bleibe der Schwimmbereich auf jeden Fall am Sonnabend und wahrscheinlich auch noch am Sonntag geschlossen. "Wer am Sonntag schwimmen gehen möchte, sollte sich vorher telefonisch im Bad informieren", empfiehlt Graupner.

Wer es nicht darauf ankommen lassen möchte, dem bieten sich in Kiel und der Region viele Alternativen. Welche Schwimmbäder es unter anderem in Rendsburg, Eckernförde, Laboe, Neumünster, Plön, Kaltenkirchen und Bad Segeberg gibt, wann sie geöffnet haben und was der Eintritt kostet, erfahren Sie in unserem Überblick.

Meerwasser-Wellenbad Eckernförde

Das Schwimmbad in Eckernförde zeichnet sich vor allem – wie der Name schon sagt – durch sein echtes Meerwasser aus. Dazu gibt es eine Wellenanlage, eine Sauna mit Strandzugang und ein Bistro. Und Ostseeblick.

Aquacity Rendsburg

Die Aquacity Rendsburg ist im Winter Hallen- und im Sommer Freibad. Dazu gibt es eine ganzjährig geöffnete 80 Meter lange Rutsche und eine Saunalandschaft.

Zwei Schwimmhallen in Kiel

Auch in Kiel gibt es Alternativen zum Hörnbad. Zum Beispiel die Schwimmhalle in Schilksee. Im Norden der Stadt können Sie ebenfalls in echtem Meerwasser schwimmen.

Als weitere Alternative in Kiel empfiehlt sich die Schwimmhalle im Sportzentrum der Christian-Albrechts-Universität. Sie ist am Wochenende jedoch nur vormittags geöffnet.

Meerwasser-Schwimmbad Laboe

Auch in Laboe können Badegäste in echtem Meerwasser schwimmen. Weitere Besonderheiten des Bades sind die Wasserrutsche und die Lage direkt am Strand mit Blick auf die Kieler Förde.

Schwimmhalle und Sauna in Preetz

Idyllisch am Postseeufer gelegen, bietet die Schwimmhalle einen 3-Meter-Turm, ein Nichtschwimmerbecken und ein Dampfbad. Spezialität ist die 95 Grad heiße Kelo-Sauna.

PlönBad

Das PlönBad bietet neben Aqua-Fitness-Kursen und einem großen Angebot für Kinder auch ein Dampfbad. Panoramafenster ermöglichen währenddessen den Blick auf den Großen Plöner See. Für die jüngsten Besucher gibt es ein Piratenland und Kinderrutschen.

Kirsten-Bruhn-Bad in Eutin

Wer in Ostholsteins Kreisstadt schwimmen gehen möchte, hat dazu das Kirsten-Bruhn-Bad direkt vor der Tür. Neben einer großzügigen Badelandschaft gibt es auch regelmäßig Aqua-Jogging-Kurse.

Bad am Stadtwald in Neumünster

Natürlich bietet auch Schleswig-Holsteins viertgrößte Stadt Gelegenheit zum Schwimmen. Das Bad am Stadtwald bietet dazu ein Hallenbad mit Cabrio-Dach, ein 50-Meter-Sportbecken, Dampfbad und mehrere Saunen.

Hallenbad Bad Segeberg

In Bad Segeberg bietet das Schwimmbad eine Vielzahl an Kursen, von Aqua-Cycling über Bauch-Beine-Po bis hin zum Meerjungfrauenschwimmen. Außerdem ist das Bad barrierefrei.

Holstentherme Kaltenkirchen

Ein besonders umfassendes Badespaß-Angebot bietet die Holstentherem in Kaltenkirchen. Im Kreis Bad segeberg gibt es ein Erlebnisbad mit Sportbecken, karibisch insprirter Badewelt, Solebad und auch einen Palmengarten. Dazu kommt eine Saunalandschaft, ein Fitnessstudio und ein vielfältiges Massagenprogramm.

