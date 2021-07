Viele Kräfte aus Schleswig-Holstein helfen in den Hochwassergebieten: Am Montagmorgen ist ein Team des Deutschen Roten Kreuzes in Rheinland-Pfalz mit jeder Menge Ausrüstung angekommen. Kräfte vom Technischen Hilfswerk bauen eine Werkstatt auf. Die Landespolizei unterstützt bei der Vermisstensuche.