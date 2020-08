Kiel

Für die Studenten bedeutet die Entscheidung, dass sie ein halbes Jahr länger Anspruch auf finanzielle Unterstützung durch den Staat haben. Denn die Dauer der Bafög-Förderung ist an die Regelstudienzeit gekoppelt.

Trotz der zügigen Umstellung eines großen Teils des Lehrangebots auf den Online-Betrieb an Universitäten und Hochschulen sei das vergangene Halbjahr kein normales Studiensemester gewesen, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfes. Ein unverschuldet längeres Studium soll sich nicht aufs Bafög auswirken.

Schleswig-Holstein folgt mit der Verlängerung der Regelstudienzeit anderen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Berlin.

Sommersemester 2020 war kein Regelbetrieb

„Durch diese Änderung des Hochschulgesetzes wird vielen Studierenden eine Last genommen. Die Coronapandemie hat an unseren Hochschulen zu vielen Einschränkungen geführt und ein geregelter Lehr- und Prüfungsbetrieb war nicht möglich“, so Prien.

Die Gesetzesänderung ermögliche es Studierenden das Semester als sogenanntes „Null-Semester“ werten zu lassen. „Wir erreichen eine spürbare Entlastung, weil sowohl bei der BAföG-Berechnung als auch bei den Fristen für Prüfungen das Semester nicht als Fachsemester zählt. Unseren Hochschulen im Land und den BAföG-Ämtern ist es so möglich, schnell und unbürokratisch zu reagieren und den Studierenden zu helfen“, so die Wissenschaftsministerin.

Mehr als 4500 Anträge für Überbrückungshilfen von Studenten

Viele Studenten hat die Corona-Krise hart getroffen, weil sie ihre Nebenjobs verloren haben und teilweise weiter für ihre Miete an ihrem Studienort aufkommen mussten. Seit Mitte Juni gibt es auch für sie Überbrückungshilfen vom Bund. 4610 Anträge dafür sind bislang beim Studentenwerk Schleswig-Holstein eingegangen, von denen 2745 bewilligt wurden. Die Auszahlungssumme lag Stand dieser Woche bei über einer Million Euro.

