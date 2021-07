Rund 600 Helferinnen und Helfer aus Schleswig-Holstein brechen in die durch die schwer vom Unwetter getroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz auf. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) betonte bei der Verabschiedung in Neumünster die Bedeutung des Einsatzes. Er stelle eine besondere Belastung dar.