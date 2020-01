Was Sie zum Coronavirus wissen müssen

Kiel

Was sind die Symptome beim Coronavirus?

Gewöhnliche Coronaviren verursachen meistens milde Erkältungssymptome wie Husten und Schnupfen. Bestimmte Coronaviren können aber auch schwere Infektionen der unteren Atemwege verursachen und zu Lungenentzündungen führen. Das neue Coronavirus scheint mit einem schwereren Verlauf einherzugehen. Todesfälle traten allerdings bisher vor allem bei Patienten auf, die bereits zuvor an schweren Grunderkrankungen litten.

Wie kann man sich vor Ansteckung schützen?

Um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden, die per Tröpfcheninfektion verbreitet werden, sollte man häufig und gründlich die Hände waschen und die Husten- und Nies-Etikette einhalten – also immer in die Armbeuge niesen und husten. Außerdem: Mindestens einen Meter Abstand zu Erkrankten halten. Das gilt aber nicht nur in Regionen mit nachgewiesenen Coronavirus-Erkrankungen, sondern wegen der aktuellen Grippe grundsätzlich überall.

Wie kann das Coronavirus übertragen werden?

Anfangs gingen die Behörden in China davon aus, dass sich alle Patienten auf dem Markt infiziert haben. Inzwischen ist jedoch bekannt, dass das neue Coronavirus von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Eine fortgesetzte Mensch-zu-Mensch-Übertragung und Erkrankungsfälle bei medizinischem Personal wurden aber bislang nur in China beobachtet. Außerhalb Chinas sind bislang nur einzelne Fälle von Mensch-zu-Mensch-Übertragungen beobachtet worden. Es wurden auch einzelne Fälle bekannt, in denen sich Personen bei Betroffenen angesteckt haben, die offenbar noch keine Symptome gezeigt hatten.

Wie lange ist die Inkubationszeit?

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Inkubationszeit bis zu 14 Tagen beträgt. In dieser Zeit müssen die Infizierten noch keine Symptome haben, können aber sehr wahrscheinlich schon andere mit dem Virus anstecken. Das zeigt auch der erste Fall in Deutschland: Die chinesische Mitarbeiterin hatte in Shanghai Besuch von ihren Eltern aus Wuhan, bei denen sie sich wahrscheinlich infizierte. Dann reiste sie nach München, konferierte mit dortigen Kollegen und steckte sie an. Sie selbst merkte erst auf dem Rückflug erste Symptome.

Ist das Tragen von Mundschutz sinnvoll?

Dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit das eigene Risiko einer Ansteckung signifikant verringert, ist nicht wissenschaftlich belegt. Nur in besonderen Situationen – wie bei der Pflege von erkrankten Personen - kann ein Mund-Nasen-Schutz das Infektionsrisiko des Pflegenden reduzieren.

Dagegen kann es sinnvoll sein, dass Personen mit einer akuten Atemwegsinfektion einen Mund-Nasen-Schutz tragen, wenn sie sich im öffentlichen Raum bewegen. Dadurch kann das Risiko einer Übertragung auf andere Personen durch Tröpfchen verringert werden. Für die optimale Wirksamkeit ist es aber wichtig, dass der Mund-Nasen-Schutz korrekt sitzt: Er muss eng auf der Haut anliegen, bei Durchfeuchtung gewechselt werden und während des Tragens nicht angefasst werden.

Was sollen Menschen tun, die fürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben?

Personen, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben (vor allem in der Region Wuhan in China) oder Personen, die Kontakt mit einer am neuen Coronavirus erkrankten Person hatten und innerhalb von 14 Tagen Symptome wie Fieber oder Atemwegsprobleme entwickeln, sollten ihren Arzt anrufen. Dabei sollte folgende Fragen beantwortet werden: Waren Sie in der betroffenen Region in China? Hatten Sie Kontakt zu erkrankten Personen? Welche Symptome haben Sie? Der Arzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?

Eine spezifische, also gegen das neuartige Coronavirus selbst gerichtete Therapie gibt es zurzeit nicht. Für andere Coronaviren wie MERS werden in Studien einige Substanzen erprobt. Sehr wirkungsvoll ist jedoch die unterstützende Behandlung der Infektion entsprechend der Schwere des Krankheitsbildes – dazu gehören Sauerstoff zur Linderung der Atemprobleme, der Ausgleich des Flüssigkeitshaushaltes und bei bakteriellen Alternativ-/Begleitinfektionen auch Antibiotika. Die Patienten werden außerdem engmaschig überwacht. Gegebenenfalls werden sie unterstützend beatmet. Außerdem werden Grunderkrankungen behandelt.

Gibt es einen Impfstoff gegen das neue Virus?

Es gibt Fortschritte bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen Coronaviren, insbesondere gegen MERS. Diese Impfstoffe sind aber noch in der Erprobung, stehen also noch nicht zur Verfügung.

Welche Mittel kann man zum Desinfizieren von Flächen verwenden?

Zur chemischen Desinfektion sind Mittel mit nachgewiesener Wirksamkeit, mit dem Wirkungsbereich "begrenzt viruzid" (wirksam gegen behüllte Viren), "begrenzt viruzid PLUS" oder "viruzid" anzuwenden.

Wer wird bei einer Erkrankung informiert?

Die Ärztin oder der Arzt, der bei einem Patienten den Verdacht auf eine Erkrankung mit dem neuartigen Coronavirus stellt, muss dies dem Gesundheitsamt melden. Das gilt auch für Labore, die das neuartige Coronavirus bei einem Menschen nachweisen. Die Meldung muss unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden geschehen. Dabei müssen auch Name, Adresse und Kontaktdaten der betroffenen Person übermittelt werden, damit das Gesundheitsamt die Person kontaktieren und die notwendigen Maßnahmen - wie zum Beispiel die häusliche Isolation von Kontaktpersonen - einleiten kann.

Was passiert mit den Daten?

Die Informationen zu jedem Fall werden im Gesundheitsamt erfasst und ohne Name, Adresse und Kontaktangaben an die zuständigen Landesbehörden und von dort an das RKI übermittelt. Das RKI wertet die bundesweiten Daten zu Infektionskrankheiten aus und veröffentlicht sie.

Wie erfährt man, ob Reiseziele noch sicher sind?

Gesundheitsempfehlungen bei Auslandsreisen werden vom Auswärtigen Amt ( AA) gegeben. Aktuelle Informationen zu der Sicherheitssituation in einzelnen betroffenen Ländern sind auf den Länderseiten des AA einzusehen. Für China gilt eine Teilreisewarnung.

