Himbeeren selbst pflücken - das ist eine beliebte Beschäftigung, nicht nur bei Familien, die ihren Urlaub in Schleswig-Holstein verbringen. Der Aufwand ist gering: Man braucht lediglich ein größeres Gefäß, zwei flinke Hände und - je nach Wetterlage - die geeignete Kleidung. Auf dem Himbeerfeld darf der erste Appetit bei den meisten Anbietern auch schon gleich gestillt werden. Naschen ist in vielen Fällen erlaubt.

Zu Hause angekommen lassen sich die zarten Früchte zu Marmelade, Eis oder Kuchen verarbeiten. Ein schlechtes Gewissen muss dabei nicht aufkommen: Himbeeren gelten unter Ernährungsexperten als sehr gesund. Sie sind besonders reich an Mineralstoffen, wie Magnesium, Kalzium und Kalium. Diese Nährstoffe sorgen für starke Knochen und eine gesunde Herz- und Muskelfunktion.

Anzeige

Lesen Sie auch:Hier können Sie in Schleswig-Holstein Erdbeeren pflücken

Weitere KN+ Artikel

Wegen ihrer hohen Fruchtsäure enthalten Himbeeren nur wenig Zucker. Mit 34 Kalorien pro 100 Gramm Früchten gelten sie zudem als kalorienarm.

Himbeeren : Heimische Saison läuft von Juni bis August

Bei Ihnen wächst nun der Appetit? Dann nichts wie rauf aufs Himbeerfeld in Schleswig-Holstein und selber pflücken. Vorab empfehlen wir aber, kurz bei den jeweiligen Höfen anzurufen. Aufgrund der Wetterlage oder besonders fleißiger Pflücker kann es sein, dass die Felder an einzelnen Tagen nicht geöffnet sind. Die Himbeersaison endet in Schleswig-Holstein im August.

Mit Video: Himbeeren selbst pflücken auf dem Hof Moorhörn in Passade

Interaktive Karte: Himbeerfelder zum Selbstpflücken in Schleswig-Holstein

Lesen Sie auch unsere Themenseite: Urlaub in Schleswig-Holstein