Kiel

Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen an Himmelfahrt in Schleswig-Holstein sind nicht mit den geltenden Regeln vereinbar. Darauf weist die Landespolizei vorsorglich hin. Denn auch an dem Feiertag gelten die bestehenden Kontakt- und Abstandsregeln.

Die Polizei wird die Einhaltung zusammen mit den kommunalen Behörden kontrollieren und Amtshilfe leisten. Dafür werden rund 450 Polizistinnen und Polizisten über das lange Wochenende zusätzlich eingesetzt.

Unter anderem sollen Streifen - vor allem an touristisch interessanten Orten, in den Naherholungsgebieten und in Bereichen mit hohen Inzidenzen - eingesetzt werden. Sie sollen "mit Augenmaß und dem nötigen Fingerspitzengefühl vorgehen und dabei auf den Dialog mit der Bevölkerung setzen, wo nötig aber auch konsequent durchgreifen", sagt Jana Reuter von der Landespolizei. Dies können Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Platzverweise oder Ingewahrsamnahmen sein.

Abstandsgebote gelten auch an Christi Himmelfahrt

Die Landespolizei will vor allem an den touristischen Hotspots die Einhaltung der Abstandsgebote prüfen und gegebenenfalls einschreiten. "Wichtig ist, dass weiterhin Ansammlungsverbote und Kontaktbeschränkungen zu beachten sind", so Reuter. Falls Kreise, Städte oder Gemeinden örtliche Zugangsbeschränkungen erlassen sollten, würde die Polizei auch die kommunalen Sicherheitspartner unterstützen.

Auch gegen veranstaltungsbedingte Störungen am Himmelfahrtstag will die Polizei in Schleswig-Holstein vorgehen. In den vergangenen Jahren lag das Augenmerk mitunter am Strand in Möltenort und am Einfelder See.