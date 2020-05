Vatertag: Was ist trotz Corona erlaubt?

Kiel

Die Antworten gehen aus der aktuellen Landesverordung zur Abwehr des Coronavirus hervor:

Darf ich meinen Bollerwagen durch das Land ziehen?

Selbstverständlich ist der Bollerwagen erlaubt, und auch gar nicht das Problem. Das Transportgefährt darf jeder auf einem Umzug mitnehmen, der sich dabei an die Vorgaben der aktuellen Landesverordnung hält. Das heißt: Das geltende Abstandsgebot muss ebenso eingehalten werden wie das Kontaktverbot. Sprich: Mit einem Bollerwagen darf höchstens ein Haushalt mit einem weiteren Haushalt unterwegs sein.

Lesen Sie auch: Diese Lockerungen gelten in SH

Ist Anstoßen mit meinen Freunden erlaubt?

Alkoholkonsum ist trotz aller Auflagen nicht grundsätzlich verboten. Es spricht also auch nichts gegen ein Flaschenbier aus dem Bollerwagen im Freien. Charité-Virologe Christian Drosten hatte das zu Beginn der Pandemie sogar mit einem Augenzwinkern als empfehlenswertere Variante bezeichnet als das Glas Bier in einer engen Kneipe. Jedoch gilt die Vorsicht vor den Konsequenzen: Alkohol enthemmt, und wer im sich anbahnenden Rausch Abstandsregeln missachtet, geht Risiken ein – und könnte es mit Ordnungsamt und Polizei zu tun bekommen.

Wann schreiten die Behörden am Vatertag ein?

In Schleswig-Holstein haben die Ordnungsbehörden und die Polizei angekündigt, die Lage am Vatertag genau in den Blick zu nehmen. Damit einher ging ein Aufruf, sich weiter an die Corona-Vorschriften zu halten.

Wer also den gesamten Groß-Freundeskreis um den Bollerwagen versammelt, sich hemmungslos betrinkt und auf die Regeln nicht mehr achtet oder mit anderen Gruppen auf der Straße am Strand oder im Park zusammen feiert, der darf sich auf ein Treffen mit Einsatzkräften freuen. Die Polizei droht mit Anzeigen, Platzverweisen und vorläufigen Festnahmen.

Wer darf mich auf der Vatertagstour begleiten?

An Vatertag gelten die gleichen Bestimmungen wie ansonsten auch: Kontakte zu anderen Haushalten sind nach Möglichkeit auf ein Minimum zu beschränken. Es ist also erlaubt, mit der eigenen WG unterwegs zu sein und gegebenenfalls mit einer weiteren WG. Auch zwei jeweils zusammen wohnende Familien dürften das. Problematisch wird es, sobald auch nur eine Person mit einer dritten Anschrift ins Spiel kommt.

Lesen Sie auch: Keine Vatertagstouren im Freundeskreis

Sind Ausflugsziele in Schleswig-Holstein tabu?

Gesperrt sind für Tagestouristen die nordfriesischen Inseln und fast alle Halligen sowie Sankt Peter-Ording und Büsum. Das haben die zuständigen kommunalen Behörden entschieden, um keinen Ansturm am Feiertag und dem folgenden Wochenende zu erleben.

Als Tagestouristen gelten dabei also auch Kieler, die sich auf den Weg an die Westküste machen. Sie können für Vatertagstouren an der Ostseeküste unterwegs sein.

