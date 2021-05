Darf ich meinen Bollerwagen durch das Land ziehen?

Eine Wanderung unter Freunden mit Bier, Schnaps und Bollerwagen ist nur im allerkleinsten Kreis umsetzbar. Nach den gültigen Kontaktregeln in Schleswig-Holstein dürfen sich aktuell zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen.

Das heißt: Zwei Kumpels können sich schon zum Spaziergang mit Bier treffen. Auch eine Zweier-Jungs-WG kann sich legal mit einer zweiten Wohngemeinschaft verabreden, wenn die Gruppe nicht größer als fünf Personen wird. Dabei gelten aber weiterhin die Abstandsregeln.

In Neumünster, wo noch die Notbremse greift, darf nur ein Haushalt mit einer weiteren Person zusammen unterwegs sein.

"Bollerwagentouren im Freundeskreis, exzessiver Alkoholkonsum und Gruppenansammlungen sind nicht mit den geltenden Regeln vereinbar", heißt es von der Landespolizei. Sie hat angekündigt, dass 450 zusätzliche Kräfte am Himmelfahrtswochenende in Schleswig-Holstein im Einsatz sind, um auf die Durchsetzung der Corona-Vorgaben zu achten. Auch die Ordnungsdienste der Kommunen wollen verstärkt kontrollieren.

Wird gegen die Kontaktregeln verstoßen, kann das teuer werden. Die Teilnahme an einer Ansammlung im öffentlichen Raum oder an einer Zusammenkunft zu privaten Zwecken, die die Vorgaben überschreitet, wird mit 150 Euro Bußgeld pro Person geahndet. Mancherorts gilt zudem ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

Wann ist Alkohol trinken draußen erlaubt?

Ein generelles Alkoholverbot gibt es nicht mehr. Aber: "Auf öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, sind der Ausschank und der Verzehr von alkoholhaltigen Getränken untersagt", heißt es in der Landesverordnung.

Wo solche Bereiche liegen, legen die Gemeinden fest und informieren darüber. So hat beispielsweise der Kreis Plön für die Badestelle am Lanker See in Schellhorn oder die Seebrücke in Schönberg ein Alkoholverbot erlassen. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem Bußgeld von 150 Euro bis zu 1000 Euro rechnen. Wird eine Ordnungswidrigkeit wiederholt, kann der Regelsatz verdoppelt werden.

Gaststätten mit geöffnetem Außenbereich können bis 21 Uhr Alkohol ausschenken. Die Betreiberin oder der Betreiber dürfen aber keine alkoholischen Getränke an erkennbar Betrunkene ausgeben. Zwischen 23 Uhr und 6 Uhr ist auch der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol nicht erlaubt.

Grund für die strengen Regeln ist dem Land zufolge, dass Alkoholkonsum zu einer Herabsetzung der Hemmschwelle führen kann, sodass Menschen sich nicht mehr Abstandsregeln oder Maskentragen halten. Auch ein Verstoß gegen die Maskenpflicht kostet 150 Euro.

In Neumünster ist Alkoholkonsum und Ausschank im öffentlichen Raum komplett verboten, das sieht die Notbremse so vor. Dort gilt zudem eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr morgens.

Kann ich mit meiner Familie und Freunden am Feiertag im Garten grillen?

Auch bei der privaten Grill-Party im Garten müssen sich Schleswig-Holsteiner an die Kontaktregeln halten: Es dürfen also nicht mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen.

Kinder aus den jeweiligen Haushalten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen allerdings nicht mit. Paare mit getrennten Wohnsitzen gelten als ein Haushalt.

Vorsicht: Die angekündigte Lockerung, die wieder Treffen von bis zu zehn Personen draußen erlaubt, gilt erst ab dem 17. Mai und noch nicht über das lange Himmelfahrtswochenende.

Was ist mit Geimpften und Genesenen?

Für Geimpfte mit vollständigem Schutz und Genesene gilt diese Begrenzung für private Zusammenkünfte nicht mehr. Sie werden beim Zählen der erlaubten Personen nicht mehr berücksichtigt.

Wenn Oma und Opa also beispielsweise schon beide Spritzen bekommen haben und die zweite Impfung länger als zwei Wochen zurückliegt, können sie sich mit der dreiköpfigen Familie ihrer Tochter und ihrem Sohn mit Freundin treffen, ohne gegen die Regeln zu verstoßen. Es gilt aber nach wie vor die Maßgabe, Kontakte zu anderen Personen nach Möglichkeit auf ein absolut nötiges Minimum zu beschränken.

Wenn ausschließlich geimpfte Personen oder genesene Personen aufeinandertreffen, gibt es keine Vorgaben über die Teilnehmerzahl mehr.