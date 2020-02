In einem historischen Kornspeicher an der Trave in Lübeck sollen schon bald Tote ihre letzte Ruhestätte finden. Die Unternehmer Michael Angern und Peggy Morenz wollen aus dem Speicher «Die Eiche» direkt am alten Lübecker Hafen ein Kolumbarium machen, in dem Urnen beigesetzt werden.