Lübeck

Voraussetzung für die Freigabe sei jedoch, dass bis dahin der Asphalt der am Dienstag sanierten Überholspur ausreichend abgekühlt sei, sagte der Direktor des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV), Torsten Conrad.

Die Autobahn 1 Richtung Fehmarn war am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum voll gesperrt worden. Dort war durch die Hitze der Betonbelag aufgebrochen, und die Platten hatten sich übereinander geschoben.

Eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein

Eine Fahrspur war bereits am Montagabend wieder für den Verkehr freigegeben werden. Ursprünglich hatte die Vollsperrung 24 Stunden andauern sollen.

Nach Angaben des LBV ist die A1 in dem Bereich mit durchschnittlich 70.000 Fahrzeugen am Tag eine der am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.

Von RND/dpa