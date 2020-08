Kiel

Hohe Temperaturen, kein Regen und ein Urlaub im eigenen Garten: Die umfassende Bewässerung des heimischen Rasens oder der Betrieb des hauseigenen Swimmingpools treiben den Wasserverbrauch vielerorts in die Höhe. Nun fordern erste Gemeinden im Land ihre Bürger auf, sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.

Zu Wochenbeginn hatte das Amt Hüttener Berge in einem Schreiben die Bürger der Gemeinde Groß Wittensee um einen sparsamen Umgang mit Trinkwasser gebeten. „Um die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sicherstellen zu können, appellieren wir an alle Bürger, sehr sparsam mit dem Wasser umzugehen“, schrieb Amtsdirektor Andreas Betz im Namen des Wasserversorgungsvereins Groß Wittensee.

Wasserversorgung: Versorgungsnetz stößt an Kapazitätsgrenze

Am Dienstag zog das Amt Achterwehr für ihre Gemeinden im Kieler Umland nach. Durch den erheblich gestiegenen Wasserverbrauch der letzten Tage stoße das Versorgungsnetz zeitweise an seine Kapazitätsgrenzen.

Auch mit Blick auf die steigende Brandgefahr bitte man ausdrücklich darum, bis auf Weiteres auf das flächendeckende Bewässern von Gärten und Grünanlagen mit Gartensprengern sowie das regelmäßige Neubefüllen von Pools und Gartenteichen zu verzichten, heißt es seitens der Amtsverwaltung. „Wir haben im August jetzt schon die gleiche Abgabemenge wie im gesamten Juli“, sagte Marco Carstensen aus der Amtsverwaltung Achterwehr. In den „abendlichen Stoßzeiten wird es richtig eng“, ergänzte er.

Keine grundlegende Wasserknappheit

Über eine grundsätzliche Wasserknappheit müssen sich die Bürger aber keine Sorgen machen. Die grundlegende Versorgung sei gesichert, hieß es von den verantwortlichen Versorgungsbetrieben der Region. "Wir haben auf jeden Fall noch Reserven", sagte Ralf Seidel, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Nortorf. Aktuell sei "kein Trinkwasserengpass im Kreisgebiet bekannt", sagte Sabrina Müller vom Kreis Segeberg.

Hamburgs Umweltsenator richtet Appell an die Hansestädter

Doch die Situation hat bundesweit zu einer Diskussion über den Umgang mit Trinkwasser geführt. Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) richtete am Dienstag einen Appell an die Bevölkerung der Hansestadt. Es müsse niemand um die Versorgung bangen. Gleichwohl sollte sich jeder schon überlegen, ob der Rasen wirklich jede Woche gesprengt und die Pools neu gefüllt werden müssten, sagte Kerstan. „Wir müssen schon feststellen, dass wir im Moment ein sehr dramatisches Geschehen in unserer Stadt haben“, sagte Kerstan mit Blick auf das anhaltend heiße Wetter und den gestiegenen Wasserverbrauch.

Umweltministerin hatte nationale Wasserstrategie ins Gespräch gebracht

Bundesumweltministerin Svenja Schulze ( SPD) hatte am Montag die Erarbeitung einer nationalen Wasserstrategie als Mittel gegen Wasserknappheit ins Gespräch gebracht. Schulze hatte der Versorgung der Menschen mit Wasser zum Trinken, Kochen und Waschen die höchste Priorität eingeräumt.

