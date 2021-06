Kiel

Am Donnerstag und Freitag werden in Schleswig-Holstein Temperaturen über 30 Grad erwartet. Dass es zu der Zeit des Jahres bereits so warm ist, ist laut Sebastian Wache nicht ungewöhnlich. „Das kommt immer wieder vor. 2019 gab es im Juni auch in Schleswig-Holstein Temperaturen bis 37 Grad.“ Auch 2020 wurde die 30-Grad-Marke geknackt. Die aktuelle Hitzewelle ist auf Hoch „Yona“ zurückzuführen, das tropische Luft aus der Sahara bis nach Norddeutschland bringt. „Wir liegen am Westrand dieses Hochs“, erklärt Wache.

Doch lange wird „Yona“ nicht mehr bleiben. Über Großbritannien hat sich bereits ein Tiefkomplex gebildet, das sich allmählich seinen Weg nach Osten bahnt. Mit den ersten Auswirkungen in Schleswig-Holstein rechnet Sebastian Wache am Sonnabend an der Nordseeküste „Dort kann es zu kräftigen Schauern kommen.“ In der Mitte des Landes sollte noch nichts zu spüren sein – was eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans rund um Kiel ist, die am Sonnabend um 18 Uhr das EM-Spiel Deutschland gegen Portugal im Freien gucken wollen. „Es gibt gute Chancen, dass es hier in der Region am Sonnabend noch trocken bleibt.“

Wechselhaftes Wetter mit hohen Temperaturen erwartet

Sobald die Tiefausläufer ganz Schleswig-Holstein erreicht haben, wird es im ganzen Land sehr wechselhaft. Ab Sonntag können auf längere, starke Regenfälle mit Wärmegewittern immer wieder trockene Phasen folgen. Die Temperaturen sinken zwar, warm bleibt es dennoch. „Es wird schleichend etwas kühler werden“, sagt Wache. Da Nord- und Ostsee bereits um die 20 Grad warm sind, wird das Tief von höheren Temperaturen begleitet.

Auch wenn es schwierig ist, Wettervorhersagen zu treffen, die über mehrere Wochen hinausgehen, wagt Sebastian Wache schon einmal einen Ausblick auf den Sommer. „Die Wetterlage ist relativ stabil. Ich gehe davon aus, dass wir auch im Juli und August einen Wechsel zwischen längeren Hoch- und Tiefphasen haben werden.“ Seine Prognose: „Gärtner müssen sich keine Sorgen um ihre Pflanzen machen und Urlauber sollten einen Schirm dabeihaben.“ Doch auch von schönen Sommertagen werden Schleswig-Holsteiner verwöhnt werden.

Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

Aufgrund der Hitzewelle warnt die Feuerwehr in Schleswig-Holstein vor Waldbränden. Der Landesfeuerwehrverband weist daraufhin, dass bei der Waldbrandgefahr teilweise bereits die Stufe 4 – die zweithöchste Stufe – erreicht wurde oder in den nächsten Tagen zu erwarten ist. Für Besucher ist zu beachten, dass in Wäldern ein absolutes Verbot für offene Feuer gilt – auch für Grillfeuer an nicht ausgewiesenen Plätzen. Ebenso ist es verboten, in den Wäldern zu rauchen. Autos dürfen nur auf offiziellen Parkplätzen abgestellt werden, da sich Grasflächen unter Fahrzeugen durch heiße Katalysatoren entzünden können.