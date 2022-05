Kiel

Schleswig-Holstein wählt einen neuen Landtag: Am 8. Mai 2022 entscheiden rund 2,3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, wer künftig im Landeshaus das Sagen hat. Am Wahlabend informieren wir Sie hier auf KN-online, wie die Landtagswahl ausgeht. Die Ergebnisse zeigen wir ihnen in unterschiedlichen Grafiken – von der Verteilung der Erststimmen über die Zweitstimmen hin zu möglichen Koalitionen.

Mit ersten Ergebnissen ist am frühen Abend zu rechnen – das amtliche Endergebnis dürfte gegen Mitternacht stehen. Denn so wird in Schleswig-Holstein das Wahlergebnis ermittelt: Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr werden alle abgegebenen Stimmzettel ausgezählt. Die Wahlhelfer teilen die Auszählungsergebnisse dem Kreiswahlleiter/der Kreiswahlleiterin mit, diese wiederum melden den Stand der Auszählung digital dem Landeswahlleiter. Wenn alle 35 Wahlkreise gemeldet haben, kann gesagt werden, wer die Landtagswahl 2022 gewonnen hat.

Noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Ergebnis-Grafiken aktualisieren sich am Wahltag ab 18 Uhr bis zur Verkündung des amtlichen Endergebnisses automatisch.

So hat Schleswig-Holstein bei der Landtagswahl 2022 gewählt

Prozente und Sitze: Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022

Je nach Prozentverteilung stehen den Parteien folgende Sitze im neu gewählten Landtag von Schleswig-Holstein zu:

Gewinne und Verluste: Ergebnis der Landtagswahl 2022

Wie haben die Parteien bei der Landtagswahl abgeschnitten? Hier sehen Sie die Gewinne und Verluste:

Sitzverteilung: Landtagswahl SH 2022

Hier sehen Sie, wie viele Sitze den Parteien im Landtag jeweils zustehen.

Koalitionsrechner zur Landtagswahl in SH

Große Koalition, Dänen-Ampel oder Jamaika-Koalition? Der Koalitionsrechner zeigt, welche Parteien sich für die Regierungsbildung in Schleswig-Holstein zu einer Koalition zusammenschließen könnten.

Prozentuale Stimmverteilung: Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022

Wie haben die einzelnen Parteien bei der Landtagswahl 2022 abgeschnitten? Folgender Grafik können Sie das Wahlergebnis entnehmen:

Zum Vergleich: Bei der Landtagswahl 2017 haben 64,2 Prozent der 2.318.022 Wahlberechtigten eine Stimme abgegeben. Mit 32,0 Prozent erhielt die CDU in Schleswig-Holstein die meisten Zweitstimmen, die SPD erreichte 27,3 Prozent und die Grünen 12,9 Prozent. Die FDP konnte 11,5 Prozent auf sich vereinen, die AfD 5,9. Dahinter die Linke mit 3,8 Prozent und der SSW mit 3,3 Prozent. Die restlichen 3,3 Prozent entfielen auf Partien wie Familie, Freie Wähler, LKR, Die Partei und Z.SH.

Sitzverteilung - Gewinne und Verluste bei der Landtagswahl

Folgende Grafik zeigt die Sitzverteilung im Landtag von Schleswig-Holstein:

Wahlkreis-Ergebnisse: Landtagswahl Schleswig-Holstein 2022

Wie haben die einzelnen Wahlkreise in Schleswig-Holstein gewählt? Hier finden Sie die Ergebnisse Erststimme, Zweitstimme und die Wahlkreisgewinner über die Erststimme.

Erststimme:

Zweitstimme:

Gemeindeebene:

Mehr Informationen zu den jeweiligen Wahlkreisen und detailliertere Wahlergebnisse zur Landtagswahl finden Sie in den folgenden Storys auf KN-online:

Mehrheiten in den Wahlkreisen: Landtagswahl 2017 und 2022 im Vergleich

Wie haben sich die Mehrheiten in den Wahlkreisen bei den Landtagswahlen 2017 und 2022 verändert? In der folgenden Grafik können Sie nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Entwicklung ablesen.

Wählerwanderung 2017 – 2022: Visualisierung

Nach der Auszählung der Landtagswahlergebnisse am 8. Mai 2022 erfahren Sie in der folgenden Grafik, wie die Wähler gewandert sind.

Allgemeine Informationen zur Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein

Alle fünf Jahre wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Turnusmäßig steht die nächste Wahl somit 2022 an. Wahltermin ist der 8. Mai.

Die Wahlberechtigten im Land können zwei Stimmen abgeben. Mit der Erststimme legen Sie fest, welcher Politiker/welche Politikerin aus ihrem Wahlkreis als direkter Abgeordneter in den Landtag einziehen soll. Die Zeitstimme entfällt auf eine Partei.

In den Landtag einziehen können Parteien nur, wenn sie mehr als fünf Prozent der Stimmen erreichen. Von der Regelung ausgenommen ist der SSW, die Partei der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein.

Als Spitzenkandidaten bei der Landtagswahl 2022 in Schleswig-Holstein treten der amtierende Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne), Bernd Buchholz (FDP) und Lars Harms (SSW) an. Für die AfD geht Jörg Nobis ins Rennen.