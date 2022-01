Kiel

Der schleswig-holsteinische Landtag hat in seiner Sitzung am Donnerstag die Novelle der Hochschulgesetzgebung beschlossen. Mit der Änderung sollen die Hochschulen mehr Eigenständigkeit bekommen. So sieht die Novellierung unter anderem neue Stellen für junge Professoren vor, die einen Weg zur dauerhaften Festanstellung ebnen sollen. Eine Innovationsklausel soll mehr Erfindergeist auch in die eigene Hochschule und ihre Struktur bringen.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ferner vorgesehen sind eine Experimentierklausel sowie flexiblere Regelungen für den Übergang vom Bachelor- ins Masterstudium. Bildungsministerin Karin Prien sprach davon, dass die Hochschulen durch die neue Gesetzgebung mehr Autonomie und Flexibilität bekämen. Wissenschaft und Forschung hätten nun mehr Freiheit und einen stärkeren Rücken, um „exzellente Kräfte“ anzuwerben. „Ich bin stolz auf den Gesetzentwurf“, so Prien.

CAU und FH Kiel gehen Änderungen nicht weit genug

Den Hochschulen selber geht diese Autonomie allerdings nicht weit genug. Schon vor Monaten, vor der zweiten Lesung der Novelle im Landtag, äußerten sich die Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität, Prof. Simone Fulda, und der Präsident der Kieler Fachhochschule, Prof. Björn Christensen, kritisch. Das neue Hochschulgesetz sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung, bleibe aber hinter den Erwartungen zurück. So wünschten sich Fulda und Christensen mehr Gestaltungsspielraum und Eigenständigkeit, um den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Anforderungen an Hochschulen gerecht zu werden. So wünschen sich die Hochschulen mehr Selbstständigkeit etwa bei der Besetzung neuer Professorenstellen. Auch die SPD sieht bei dem neuen Hochschulgesetz noch „Luft nach oben“, so der hochschulpolitische Sprecher Dr. Heiner Dunckel. Es sprach von vertanen Chancen und Ergebnissen, die größtenteils Schall und Rausch bleiben.

Die Jamaika-Koalition selbst bezeichnet die Novelle nicht als Revolution, sondern als die Weiterentwicklung von Bestehendem. „Damit werden die Potenziale unserer Hochschulen weiter ausgebaut“, so die hochschulpolitische Sprecherin der CDU, Anette Röttger.