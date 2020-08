Kiel

Könnte die Pandemie den Höhenflug der in den vergangenen Jahren immer weiter steigenden Studierendenzahlen in Schleswig-Holstein beenden? Das glauben die Vertreter der Hochschulen im Land nicht. In einer Pressekonferenz am Donnerstag im Landeshaus Kiel äußerte sich beispielsweise Ilka Parchmann, Vizepräsidentin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, "noch nicht sehr besorgt".

Lesen Sie auch:Wie digital darf das Studium sein?

Anzeige

Zwar sei die Frage nach den Corona-Auswirkungen auf die letztlichen Zahlen derzeit noch "wie das Lesen einer Glaskugel". Doch durch aufgeschobene Abiturprüfungen und verlängerte Bewerbungszeiträume dürfte die Zahl der vergangenen Jahre noch erreicht werden, so Parchmann. Gabriele Gillessen-Kaesbach, Präsidentin der Universität zu Lübeck, bezifferte die Bewerberzahlen in der Hansestadt derzeit auf 60 bis 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt. Doch sie gab sich ebenfalls zuversichtlich.

Weitere KN+ Artikel

Studium sei in der Krise die richtige Wahl

So warben die Verantwortlichen unisono dafür, in Schleswig-Holstein ein Hochschulstudium aufzunehmen. "Gerade in Krisenzeiten ist ein Studium eine sehr gute Wahl", sagte Christoph Jansen, Präsident der Hochschule Flensburg und Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz. Work and Travel, Auslandsaufenthalte und so mancher Ausbildungsplatz fielen derzeit aus. "Wissenschaft und Forschung sind ein wesentlicher Teil der Lösung, wie man eine Pandemie besiegt", warb Jansen. Alle Vertreter wollen dafür im kommenden Semester die Studenten wieder mehr an die Hochschulen holen.

Lesen Sie auch:Wegen Corona: Uni Kiel ruft Studenten zur Rückkehr auf

Und so kündigte Wissenschafts- und Bildungsministerin Karin Prien ( CDU) an: "Es wird mehr Präsenzveranstaltungen als jetzt geben." Gerade die Erstsemester seien darauf angewiesen. Die frischen Studenten müssten sich begegnen und kennenlernen. "Ich möchte alle ermuntern, sich nicht von ihren Zukunftsplänen abbringen zu lassen." Schleswig-Holstein sei ein idealer Hochschulstandort: "Bei uns kann man sich den Wind um die Nase wehen lassen. Bei uns kann man gut nachdenken."

Wie die Präsenz ausgeweitet werden soll? "Schule ist immer das große Aufregerthema. Hochschule lief da bisher etwas unter dem Radar", sagte Prien. Jetzt werden Teile der Schulkonzepte auf die Hochschulen übertragen: Auch an den höheren Bildungsinstitutionen sollen Kohorten gebildet werden, also feste Lerngruppen, um den Austausch und die Kontakte nicht unkontrolliert über den Campus zu verbreiten.

Auch Kohorten an den Hochschulen

So werden Kleingruppen beispielsweise vermehrt in die Labore zurückkehren. Je höher in den einzelnen Fachbereichen der notwendige Praxisanteil ist, desto stärker wollen die Hochschulen das vor Ort ermöglichen. Dabei könnten sich auch Theorie und Praxis am Vor- und Nachmittag abwechseln, um die einzelnen Kohorten aneinander vorbeizuschleusen. Dazu sind Videoübertragungen angedacht, damit Teilgruppen in der Hochschule gleichzeitig mit Teilgruppen zu Hause zusammenarbeiten können. Auch in den Lehramtsstudiengängen sollen Studierende so eigene Beiträge digital für andere bereitstellen können.

Gillesen-Kaesbach räumte ein: "Das Virus hat auch die klassische Hochschullehre infiziert." 80 Prozent der Veranstaltungen habe die Uni Lübeck im vergangenen Semester ins Digitale übertragen. Und auch im Wintersemester dürfte der Digitalanteil noch höher sein als der Präsenzanteil. Aber alle Hochschulen stellten mit einem Hybridsemester den sanften Übergang zu mehr Anwesenheit in Aussicht. Das übrigens auch mit aller Überzeugung: "Die Euphorie, dass alles digital möglich ist, ist verflogen", bilanzierte Parchmann.

Fünf Millionen Euro für Digitalisierung

Für alle gehe es jetzt um eine gelungene Mischung, um im starken auch internationalen Wettbewerb um Studienbewerber nicht zu verlieren, so Jansen. Aus dem Ministerium kam dafür von Karin Prien die Fünf-Millionen-Euro-Zusage für weitere technische Ertüchtigungen, beispielsweise um ein landesweites gemeines IT-Konzept für Hochschulen zu entwickeln: "Es geht jetzt um eine Infrastruktur, die wir auch nachher weiter nutzen können", sagte Prien. Vielleicht sei Corona im Rückblick der entscheidende Innovationsschub für die Digitalisierung an den Institutionen gewesen. Diese Hoffnung äußerten auch die Hochschulvertreter.

Kritik an der Förderzusage kam jedoch unmittelbar nach der Pressekonferenz bereits aus der parlamentarischen Opposition: Ein Hybridsemester bezeichnet zwar auch hochschulpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion Heiner Dunckel als richtigen Weg. Aber: "Daraus ergeben sich auch für das Land hochgesteckte Ziele. Die bisher für diesen Zweck zur Verfügung gestellten fünf Millionen Euro sind gerade mal ein Tropfen auf dem heißen Stein."

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.