Kiel

Mit der Novellierung des Hochschulgesetzes will die Landesregierung nicht nur die Autonomie der Hochschulen stärken, sondern an den Bildungseinrichtungen in Schleswig-Holstein die Nachhaltigkeit vorantreiben. Kritik an der Gesetzesnovelle, die vom Kabinett bereits beschlossen wurde, gibt es nicht nur von der Präsidentin der Christian-Albrechts-Universität, Simone Fulda, sondern auch von Students for Future. Die Hochschul-Gruppierung bemängelt, dass in dem Gesetz der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit zu kurz kommen.

Daher haben sich Gewerkschaften, Jugendorganisationen politischer Parteien, Klimaaktivisten und Studierendenvertreter zu einem Bündnis zusammengeschlossen, das das Gesetz nachhaltiger, sozialer und diverser machen will. Neben Students for Future gehören zu der Gruppierung auch die DGB-Jugend, die Junge GEW und die Landes-Asten.

Kritik an fehlendem Konzept

„Uns fehlen gezielte Maßnahmen, wie die Hochschulen die Nachhaltigkeit gestalten und umsetzen sollen“, sagen Tim Brauer und Mareike Staudacker von Students for Future. „Die Hochschulen werde alleine gelassen. Es ist eine riesige Enttäuschung, dass das Thema nicht konkreter gefasst ist.“ So sieht der bisherige Gesetzentwurf lediglich vor, dass die Bildung für nachhaltige Entwicklung unter Einbeziehung von Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel als Querschnittsthema in Forschung, Lehre und Transfer zur Aufgabe der Hochschulen werden soll. Wie diese Aufgaben aussehen, ist nicht definiert.

Das Bündnis um Students for Future fordert, dass an jeder Hochschule im Land der Posten für einen festangestellten Nachhaltigkeitsmanager geschaffen wird. Diese Person soll ähnlich wie die Gleichstellungsbeauftragten in allen universitären Gremien vertreten sein und einen Überblick über sämtliche Klima-Konzepte und Entwicklungen an der jeweiligen Hochschule haben. Gleichzeitig sollen die Bildungseinrichtungen ein Budget für Klimamaßnahmen erhalten.

Forschungspotenziale sollen ausgeschöpft werden

Um den Bedarf an Maßnahmen und finanzieller Unterstützung festzulegen, sollen laut Bündnis für jede Hochschule die Rahmenbedingungen abgesteckt und individuelle Ziele und Vorgaben ausgegeben werden. „Die Hochschulen haben mit ihrer Forschung so viel Potenzial, um die Nachhaltigkeit voranzutreiben. Die Landesregierung verpasst hier einige wichtige Chancen“, kritisieren Tim Brauer und Mareike Staudacker.

Bereits in der vergangenen Woche hatte CAU-Präsidentin Simone Fulda Kritik an dem Gesetz geäußert, das Anfang 2022 verabschiedet werden soll. „Die Novelle erlaubt den Hochschulen in Schleswig-Holstein, ihre Autonomie zu stärken und mehr Verantwortung zu übernehmen“, lobte sie zwar, allerdings bleibe laut Fulda die Novelle deutlich hinter den Möglichkeiten zurück, die Hochschulautonomie und Hochschulverantwortung gezielt so zu verändern, dass die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der schleswig-holsteinischen Hochschulen im nationalen und internationalen Vergleich sichergestellt wird. „Im Vergleich mit anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen wird deutlich, dass die Stärkung der Hochschulautonomie im aktuellen Entwurf in einem noch zu geringen Umfang erfolgt ist.“