Bad Neuenahr-Ahrweiler

Aufräumen und Betreuen: Das sind momentan die Hauptaufgaben der 700 Männer und Frauen aus Hilfsorganisationen in Schleswig-Holstein, die zum Helfen nach Rheinland-Pfalz gefahren sind. In einer Pressemitteilung berichten die Einsatzkräfte von den vergangenen Tagen. Im Fokus steht die Suche nach einem vermissten 90-jährigen Ehepaar in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Nach zehn Tagen ohne Strom versorgten die Logistik- und Betreuungseinheiten aus Schleswig-Holstein die Menschen vor Ort außerdem mit warmem Essen. „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, den Menschen hier vor Ort zu helfen“, berichtet die Abschnittsleiterin Sanitär Carmen Jans vom DRK-Kreisverband Lübeck e.V.

Kollegen vor Ort werden entlastet

Die Technische Einsatzleitung des Landeskreises Stormarn übernahm von den nach den zahlreichen Einsatztagen erschöpften Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neuwied die Technische Einsatzleitung für den Unterabschnitt Bad Neuenahr und leistet hier wichtige Koordinierungsarbeit, heißt es in der Pressemitteilung.

Aufräumen im Parkhaus, Seniorenheim und Freizeitbad

Darüber hinaus stünden angesichts der enormen Schäden nach dem Hochwasser die Aufräumarbeiten im Vordergrund - hier werde auch den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern geholfen. Zudem pumpten Feuerwehrkräfte aus dem Herzogtum-Lauenburg das Freizeitbad Ahr-Therme leer und beseitigten den Schlamm. Ein weiterer Einsatzschwerpunkt sei das Leerpumpen und Ausräumen eines Parkhauses. Die Freiwillige F Büdelsdorf habe dort zusammen mit schwerem Räumgerät eines Privatunternehmens fünf völlig zerstörte Autos geborgen. Zudem seien in einem Seniorenheim in Bad Neuenahr Einsatzkräfte des Landkreises Stormarn für Aufräumarbeiten eingesetzt. Die Einsatzkräfte aus den Landkreisen Pinneberg und Schleswig-Flensburg seien nach Sinzig ausgerückt, um dort Schäden zu beseitigen und aktive Hilfe zu leisten.

„Die Herausforderungen hier in der Region sind enorm. Die Zusammenarbeit der eingesetzten Kräfte aus den verschiedenen Hilfsorganisationen funktioniert hervorragend“, bringt es der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Kiel-Suchsdorf, Ralf Hartwig, auf den Punkt.