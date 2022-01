Kiel

Wetterexperten warnen für Sonnabend vor Sturm in Schleswig-Holstein. Für Nord- und Ostsee werden höhere Pegelstände erwartet. „Wir merken einen Badewannen-Effekt in der Ostsee“, sagt Kent Heinemann, Meteorologe bei Wetterwelt in Kiel.

Der Wind in den vergangenen Tagen habe das Wasser weggedrückt. „Das schwappt jetzt alles wieder zurück und bringt uns Hochwasser. Es ist damit zu rechnen, dass wir einen Wasserstand erreichen, der über einen Meter höher ist als normalerweise.“ Das werde nicht nur in Flensburg und in der Lübecker Bucht zu spüren sein. „Auch in Kiel könnte an der Kiellinie die ein oder andere Welle rüberschlagen.“

Auch an der Unterelbe und in Hamburg sei mit höheren Wasserständen zu rechnen. „Der Fischmarkt dürfte Sonntagfrüh unter Wasser stehen“, so Heinemann.

Noch sorgt Hoch „Friedrich“ für Sonnenschein

Am Freitagvormittag bescherte das Hoch „Friedrich“ der Landeshauptstadt noch Sonnenschein. „Das Hoch wird sich aber zurückziehen und ein Tiefdruckgebiet aus dem Norden herziehen“, so Kent Heinemann. Der Wind werde dadurch deutlich mehr. „Am Sonnabend wird es früh an der Nordseeküste losgehen. Dort könnten Windstärken von neun bis elf erreicht werden.“

Der Deutsche Wetterdienst geht tagsüber von West- bis Nordweststurm mit Sturmböen bis 85 Stundenkilometer aus, einzelne schwere Sturmböen an der Küste könnten bis zu 95 km/h erreichen.

Auf Fehmarn wird es besonders stürmisch

Das Windfeld ziehe dann über ganz Schleswig-Holstein und werde im Laufe des Sonnabends auch an der Ostküste zu Sturmböen und einzelnen orkanartigen Böen führen. „Da kann es am Kieler Leuchtturm schon zu einer Windstärke zehn kommen.“ Vor allem in Fehmarn dürfte der Wind heftig werden. Dramatischer werde es wahrscheinlich weiter östlich in Mecklenburg-Vorpommern, so die Prognose. Es sei davon auszugehen, dass es zu Einschränkungen im Fährverkehr und umgekippten Bäumen auf Bahnstrecken komme.

Besonders stürmisch soll es zudem im nördlichen Mittelgebirge werden. Über den rund 1140 Meter hohen Brocken im Harz dürfte der Orkan den Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge mit 130 bis 140 Kilometern pro Stunde über den Gipfel fegen.

Laut Heinemann zieht das Tiefdruckgebiet in Richtung Baltikum ab, so dass das Wetter am Sonntag zunächst freundlicher wird. Am Montag sollen die Temperaturen allerdings in den Keller gehen. „Weil kalte Luft aus der Höher herangeführt wird, die auf die wärmere Ostsee trifft, wird es zu Niederschlag kommen. Wir rechnen mit Schnee- und Graupelschauern.“