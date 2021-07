Rheinland-Pfalz

Was die Helfer und Helferinnen im Hochwassergebiet erleben, übertrifft ihre Vorstellungen. „Die Bilder, die sich hier auftun, sind apokalyptisch und surreal“, schildert Rainer Kersten von der Freiwilligen Feuerwehr Altenholz in einem Bericht des Landesfeuerwehrverbands Schleswig-Holstein. Bahngleise würden in der Luft hängen, Straßen seien weggespült, das Bahnhofsgebäude in der Stadt Bad Neunahr-Ahrweiler sei gegen Abrutschen abgestützt – und nebenher gingen die Menschen in unversehrten Häusern und Geschäften ihrer Tagesbeschäftigung nach.

Hier und da hakt es noch

Seit sechs Uhr sind mittlerweile alle Einheiten aus Schleswig-Holstein in verschiedene Einsatzgebiete entsandt worden, um die Folgen des Hochwassers zu bewältigen. Allerdings funktioniere die Zuweisung von Einsatzgebieten aus dem Stab immer noch nicht reibungslos, sagt Rainer Kersten. Deshalb haben sich die Feuerwehrmänner nun mit den Feuerwehrleuten vor Ort zusammen getan, um den Grundschutz für die Stadt Bad Neunahr-Ahrweiler sicherzustellen.

Unterdessen sorgen die Einsatzkräfte aus Nordfriesland, Pinneberg und Plön am Bereitstellungsraum in Windhagen in der Verpflegungszone für ausreichend Getränke und Lebensmittel. Am Freitag beispielsweise kam ein Sattelzug mit 9000 Litern Getränken dort an.

Für 1000 Menschen Essen kochen

Seit Donnerstag sind Bad Segeberger und Helfer aus dem Kreis Stormarn im Unterabschnitt Bad Neuenahr-Ahrweiler eingesetzt, um rund 1000 Menschen täglich mit drei Mahlzeiten zu versorgen. Doch auch um Mückenschutz, Sanitärartikel, Entsorgung und Müllbeseitigung kümmern sich die Helfer und Helferinnen. „Dazu gibt es hier ein ganz tolles Miteinander mit dem Bauhof der Stadt Windhagen. Das läuft tipitopi“, lobt Jacob Melchers, Verbandsführer „Logistik“.

„Es sieht aus wie nach einem Krieg.“

Die Pinneberger und Schleswig-Flensburger Kräfte sind in der Ortschaft Insul (Verbandsgemeinde Adenau) eingesetzt. Kriegsähnliche Zustände hätten sie dort vorgefunden. Häuser und Brücken seien weggespült worden und teilweise erkenne man nicht mehr, wo mal ein Haus gestanden habe. Nach der Flut kam dort die Hitze und damit der Staub. Den ganzen Tag über müssen die Einsatzkräfte mit FFP2-Masken arbeiten.

Der Anblick lässt niemanden kalt

Helfer und Helferinnen aus Lauenburg sind dabei, Keller leer zu schaufeln und Schutt zu beseitigen. Rolf Rentzow von der Freiwilligen Feuerwehr Büdelsdorf versagt fast die Stimme, als er seine Eindrücke schildern möchte, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr. „Es sieht aus wie nach einem Krieg. Privatleute sind mit Gummistiefeln, Schaufel und Eimer bewaffnet und versuchen zu retten, was geht.“

Sonntag soll Ablösung kommen

Fertig sind die Helfer und Helferinnen sowie die Bewohner mit den Aufräumarbeiten noch lange nicht. Das Innenministerium plant gemeinsam mit den Kreisen und kreisfreien Städten sowie den Hilfsorganisationen, die Einsatzkräfte aus Schleswig-Holstein am Sonntag abzulösen. Fahrzeuge und Geräte sollten nach Möglichkeit vor Ort bleiben. Die zweite Truppe soll dann bis maximal Freitag, 30. Juli, vor Ort mit anpacken.