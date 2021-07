Kiel

Für die Katastrophen-Helfer und Helferinnen aus Schleswig-Holstein war es eine lange Nacht. Am Dienstag machten sich 658 Einsatzkräfte mit 184 Fahrzeugen auf den Weg in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz. Nach 14 Stunden Fahrt kamen sie am Mittwochvormittag um 7 Uhr an.

Der ursprüngliche Zulaufpunkt am Nürburgring hatte allerdings keine Kapazitäten mehr und die Einsatzkräfte mussten weiter in die Samtgemeinde Windhagen fahren. In einer Sporthalle konnten sie dort ihr Quartier aufbauen. „Das Land hat eine gute Vorarbeit geleistet“ berichtet Björn Boers vom Löschzug Gefahrgut des Kreises Segeberg. „Tanken geht zentral über die Kolonnenführer, Verpflegung ist gleich organisiert und aufgebaut worden.“

Erste Aufträge wurden verteilt

Am Morgen gab es die erste Einsatzbesprechung und erste Einsatzaufträge wurden verteilt. Auch Duschzelte wurden aufgebaut. Im Laufe des Tages konnten einige Einheiten umverlegt werden und doch auf den Nürburgring fahren.

Der Einsatz soll bis zu 72 Stundend dauern. Bei Bedarf können die Einheiten aber auch bis zu fünf Tage bleiben.

Prominenter Besuch zur Abreise

Ministerpräsident Daniel Günther hatte die Helfer und Helferinnen am Dienstag in Neumünster verabschiedet und bezeichnete es als den größten länderübergreifenden Hilfseinsatz seit Jahrzehnten. Aufgebrochen waren Helfer und Helferinnen aus Kiel, Neumünster und den Kreisen Schleswig-Flensburg, Pinneberg, Nordfriesland, Rendsburg-Eckernförde, Herzogtum Lauenburg, Segeberg, Stormarn, Plön und Dithmarschen.

Helfer mit Fahnen und Bannern verabschiedet

Auf der Autobahnbrücke BAB 7 hatten sich die Feuerwehren Aprsdorf, Großenaspe, Heidmühlen und Bad Bramstedt positioniert, um die Helfer und Helferinnen ebenfalls zu verabschieden. Sie schwenkten Fahnen, Banner und winkten ihren Kollegen zu.