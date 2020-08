Kiel

In Schleswig-Holstein bleiben die Corona-Regeln für private Feiern unverändert. Das teilte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) nach der Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) mit.

Ob Party im Garten, der Sektempfang zur Goldenen Hochzeit in der Wohnung oder der Geburtstag im Kleingarten – in Schleswig-Holstein dürfen Privatfeiern in Gebäuden mit bis zu 50 Menschen stattfinden, im Freien mit bis zu 150 Menschen.

Diese Regeln gelten für private Feiern in Schleswig-Holstein

Damit die Sause drinnen oder draußen steigen kann, müssen die Gastgeber aber einiges beachten: Es dürfen nur geladene Gäste kommen. Ihre Kontaktdaten müssen notiert und vier Wochen aufbewahrt werden. Tabu sind Tanzen und Singen.

Im privaten Raum ist zu anderen Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Das Abstandsgebot gilt laut Landesverordnung nur dann nicht,

wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen nicht möglich ist;

wenn die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren verringert wird;

bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck mit bis zu 10 Personen,

für Angehörige des eigenen Haushalts und bei Zusammenkünften zu einem gemeinsamen privaten Zweck mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts.

Daniel Günther kündigte Lockerung für Chöre und Blasmusiker an

Daniel Günther kündigte nach der Video-Konferenz mit Angela Merkel an, dass für Chöre und Blasmusiker im Amateurbereich die Möglichkeit zum Proben in geschlossenen Räumen in Schleswig-Holstein geschaffen werde. Der Abstand von Sängern oder Bläsern werde 2,50 Meter betragen.

Das Kabinett werde über Corona-Anpassungen am kommenden Dienstag entscheiden. Bis dahin werde die gültige Landesverordnung um einige Tage verlängert.

