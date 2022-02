Besonderes Datum - Hochzeit to go am 22.2.22: Manche Kirchen in SH bieten Spontantrauungen an

Der Februar bietet bereits das zweite Schnapszahl-Datum. Wer diesen ungewöhnlichen Tag spontan für ein kirchliches Ehegelöbnis nutzen wollte, hatte am Dienstag an einigen Orten in Schleswig-Holstein Gelegenheit dazu.