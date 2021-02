Kiel

Etwa eine Million Menschen in Deutschland sind nach Erhebungen der Deutschen Gesellschaft für Neurologie von einem essenziellen Tremor betroffen - damit ist diese Zittererkrankung eine häufige Krankheit. Hinzu kommen Patienten mit der ebenfalls häufigen Erkrankung Morbis Parkinson, wenn bei ihnen das Zittern im Vordergrund steht. 85 Prozent der Patientinnen und Patienten klagen über eine signifikante Verschlechterung ihrer Lebensqualität.

Durch Tremor: Beim Trinken wurde der Inhalt des Glases verschüttet

Wie groß der Leidensdruck werden kann, schilderte am Dienstag in einer Video-Pressekonferenz des UKSH Kiel der Patient Lutz Morisse. Das Zittern seiner nach vorne ausgestreckten Arme mag vielleicht noch keine großen Probleme verursachen. Dass aber seine Hand, sobald sie sich mit einem gefüllten Trinkglas seinem Mund nähert, immer stärker und schließlich so stark zittert, dass der Inhalt des Bechers vergossen wird, empfindet er als eine massive Einschränkung seiner Lebensqualität.

"Ich versuche, darüber zu lachen", sagte Morisse. Und meinte das morgendliche Zähneputzen: "Dreimal geht die Zahnpasta daneben, beim vierten Mal treffe ich meine elektrische Zahnbürste."

Morisse hatte sich bereit erklärt, über seine Erkrankung und die Behandlung mit dem neuen Verfahren zu berichten. Der essenzielle Tremor zeigte sich bei ihm um das 40. Lebensjahr, berichtete er. Seit 35 Jahren habe er damit zu tun. Seit fünf Jahren wirkten die Medikamente, die er dagegen einnahm, nicht mehr.

Wenn beim Tremor Medikamente nicht mehr helfen

Wenn die Arznei-Dosis nicht mehr erhöht werden kann, kommen als Therapien die tiefe Hirnstimulation in Betracht oder ein relativ neues Verfahren, das in der Gynäkologie und Urologie schon länger eingesetzt wird: die magnetresonanztomografisch gesteuerte fokussierte Ultraschall-Koagulation. Oder kürzer: der MRT-gesteuerte fokussierte Ultraschall. Oder ganz kurz: MRgFUS.

"Mit diesem Verfahren erweitert das UKSH sein Spektrum", sagte dessen Vorstandsvorsitzender Prof. Jens Scholz, Vorstand für Krankenversorgung. "Wir sind stolz darauf, eines der ersten Geräte in Deutschland zu haben."

Ein zweites stehe in Bonn, erklärte Dr. Steffen Paschen, Oberarzt in der Neurologie des UKSH Kiel und Experte für Bewegungsstörungen. Paschen führte aus, dass weiterhin Medikamente die erste Behandlungsoption seien.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenn diese nicht oder nicht mehr ausreichend Abhilfe schaffen, wenn die Höchstdosis bereits erreicht ist oder Nebenwirkungen zu stark sind oder werden, komme die 1987 erstmals eingesetzte tiefe Hirnstimulation in Betracht, die heute ein Routineeingriff sei und einen Langzeit-Effekt von 70 bis 90 Prozent Tremor-Reduktion zeige.

Dabei wird durch ein Loch im Schädel der Patientinnen und Patienten eine dünne Elektrode in die Tiefe des Gehirns geschoben, um den definierten Auslöse-Ort der Bewegungsstörung zu beeinflussen. Zu den Nachteilen der tiefen Hirnstimulation zählte Jens Scholz: "Blutgefäße sind im Weg, Blutverdünner können nicht abgesetzt werden, oder die Patientin, der Patient hat Angst vor so einer OP."

MRT-gesteuerter fokussierter Ultraschall: Nur der Kopf wird rasiert

Genau hier liegen die Vorteile des fokussierten Ultraschalls, wie Paschen und Prof. Dr. Ann-Kristin Helmers, Oberärztin in der Neurochirurgie und Bereichsleiterin der funktionellen und stereotaktischen Neurochirurgie am UKSH, in der Videokonferenz zeigten und erklärten: "Das Risiko sowohl für eine Hirnblutung als auch für eine Infektion ist deutlich niedriger. Denn es ist ein schonendes, nicht-invasives Behandlungsverfahren."

Ein Angang für Patienten sei allerdings die vollständige Rasur der Kopfhaare, die nötig sei, um jeden störenden Einfluss auf den Ultraschall und Verbrennungsgefahren auszuschließen.

Nach der Rasur wird die Kopfhaut betäubt, dann ein stereotaktischer Rahmen an vier Punkten im Schädel fixiert. Der Kopf des auf dem MRT-Tisch liegenden Patienten wird in einem Helm positioniert, der mehr als 1000 Ultraschall-Quellen enthält. "Jede einzelne Ultraschallwelle ist harmlos", so Helmers, aber gebündelt auf ein bestimmtes Ziel, entfalten sie ihre Wirkung.

Neue Therapie für Tremor-Patienten: Eine kleine Narbe bleibt

Der Clou des Verfahrens, so Helmers: "Man kann bei laufender MRT-Kontrolle die Temperatur kontinuierlich erhöhen und damit das Ziel-Gewebe langsam erwärmen, ohne die endgültige Narbe zu setzen. So können wir überprüfen: Sind wir am optimalen Punkt für diesen individuellen Patienten?"

Zeigt die allmähliche Erwärmung des definierten Gehirn-Gewebes gewünschte Effekte und keine unerwünschten Nebenwirkungen, wird die Temperatur so erhöht, dass eine kleine Verletzung durch Verödung (Ablation) des Gewebes gesetzt wird. Die danach entstehende kleine Narbe ist endgültig, der Untergang von Nervengewebe an diesem Punkt besiegelt.

"Die Zittererkrankung ist eine Netzwerk-Erkrankung", erläuterte Steffen Paschen auf Nachfrage. "Es gibt Zitter-Generatoren an unterschiedlichen Stellen dieses Netzwerks, und es ist das Ziel, den Knotenpunkt im Zitter-Netzwerk auszuschalten."

Die Wirkung der Ultraschall-Therapie zeigte sich sofort

Lutz Morisse war erstaunt, dass die Wirkung sich sofort zeigte: "Ich hatte gedacht, dass sie erst nach zehn bis 14 Tagen einsetzt." Im Video zeigte der Mittsiebziger mit ausgestreckten Armen, dass er den linken nun fast ruhig halten konnte, während der rechte noch zitterte wie vor dem Eingriff. Und er zeigte, wie er mit der linken Hand nahezu zitterfrei einen Trinkbecher zum Mund führen konnte, ohne etwas zu verschütten.

Seit vier Jahren wird das Verfahren in Studien, publiziert in hochrangigen Fachzeitschriften wie New England Journal of Medicine (NEJM) und Journal of the American Medical Association (JAMA), wissenschaftlich untersucht und zeigt über diesen Zeitraum stabile, gute Verläufe, wie Paschen und Helmers versicherten.

Nebenwirkungen seien in der Regel mild und rasch rückläufig. Nach zwölf Monaten beschrieben 14 Prozent der Patienten ein Kribbeln am Mundwinkel oder an den Fingern, neun Prozent leichte Gangstörungen, vier Prozent eine Geschmacksstörung.

Gegenwärtig kann nur eine Körperseite behandelt werden. Etwa drei bis sechs Monate nach dem ersten Eingriff könne, sofern keine schweren Nebenwirkungen aufgetreten sein, der zweite erfolgen. Sollte an anderen Stellen ausgelöstes neues Zittern auftreten, kann der Eingriff wiederholt werden.

Der Patient kann einen Tag nach der Therapie nach Hause

Am UKSH Kiel werden Patientinnen und Patienten, die sich für diese Therapie entschieden haben, und bei denen aus ärztlicher Sicht gegen eine Anwendung nichts spricht, einen Tag vor der Ultraschall-Therapie stationär aufgenommen und einen Tag nach der Therapie im Anschluss an eine Abschluss-MRT entlassen. Helmers: "Die Schwellung um die Narbe entwickelt sich erst mit Verzögerung. Mögliche Einschränkungen erlebt der Patient dann in der Klinik, nicht allein zu Hause."

Von den 17 bisher im UKSH Kiel behandelten Patientinnen und Patienten litten zwölf an einem essenziellen Tremor, vier an einem Parkinson-Tremor und einer an einem Holmes-Tremor.

Die Damp-Stiftung, 2012 von einem privaten Stifter so "großzügig ausgestattet", wie Stiftungsvorstand Dr. Niels Bunzen sagte, "dass wir besonders innovative Projekte, die wir 'ausrollbare Piloten' nennen, mit zwei Millionen Euro im Jahr fördern können", hat auch MRgFUS am UKSH Kiel gefördert, beginnend im Sommer 2019. "Bei diesem Verfahren leuchtet sogar mir als medizinischem Laien ein, wie viel einfacher und risikoärmer die Behandlung von Zittererkrankungen dadurch wird."

Zürich, Madrid und Kiel planen gemeinsame Studie

Für 2021 sei nun, wie Oberarzt Steffen Paschen erklärte, eine multizentrische Studie von Kliniken in Zürich, Madrid und Kiel geplant. Als Center of Excellence werde das Zentrum für Bewegungsstörungen am UKSH - ein von den früheren Professoren Günther Deuschl (Neurologie), Maximilian Mehdorn (Neurochirurgie) und dem Direktor der Klinik für Neuroradiologie Olav Janssen aufgebauter Schwerpunkt des Maximalversorgers - Ärztinnen und Ärzte in der Anwendung des MRgFUS ausbilden.

Paschen sagte, er sei gespannt auf Studien zur Wirksamkeit des Verfahrens in Bezug auf andere neurologische Krankheitsbilder wie Epilepsie und Schmerz und auf Studien zum Vergleich der Wirksamkeit des neuen Verfahrens mit derjenigen der tiefen Hirnstimulation.