Diese Nachrichten machen Hoffnung

Kiel

Die Ausbreitung von Corona hat unseren Alltag von heute auf morgen schlagartig verändert. Doch es gibt neben immer neuen Infektionszahlen, Einschränkungen und Schreckensmeldungen auch positive Nachrichten. Diese wollen wir ihnen nicht vorenthalten.

Hier sind Mutmacher-News aus Schleswig-Holstein:

1. Das Wir-Gefühl wächst

Wenn es hart auf hart kommt, hält Schleswig-Holstein zusammen: Über soziale Medien bieten sich im ganzen Land Freiwillige als Einkäufer, Babysitter oder Gassi-Geher an. Uneigennützig wollen sie jenen helfen, die in Quarantäne sind oder zu einer der Risikogruppen gehören.

Ein paar Beispiele:

Holstein-Kiel-Fans kaufen für Risikogruppe ein

Nachbarschaftshilfen über Facebook und WhatsApp in Kiel

Nachbarschaftshilfe im Dänischen Wohld

Nachbarschaftshilfe in Wattenbek

2. Wirkstoff gegen das Coronavirus entwickelt

Wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem Medikament gegen Covid-19: Ein Forscherteam um Prof. Rolf Hilgenfeld an der Uni Lübeck hat einen Wirkstoff entwickelt, der das Coronavirus in der Lunge bekämpfen soll. Mehr dazu hier.

3. Community Music: Singen für die Zuversicht

Videos von Italienern, die von ihren Balkons singen, gingen schon um die Welt. Nun hat das gemeinsame Musizieren mit den Nachbarn auch Kiel erreicht. Rund 50 Bewohner und Passanten stimmten in der Wilhelminenstraße aus Fenstern und von Balkonen gemeinsam mehrere Lieder an. Ein Video dazu finden Sie hier.

In Deutschland hatte die Evangelische Kirche erstmals am Mittwoch zum gemeinsamen Singen aufgerufen. Jeden Abend um 19 Uhr wird "Der Mond ist aufgegangen" angestimmt. Auch der Landesmusikrat Schleswig-Holstein lädt dazu ein: Am Sonntag, 22. März, um 18 Uhr ist jeder dazu aufgerufen, sich an Fenster- und Balkonkonzerten zu beteiligen.

Ein Schwentinentaler möchte außerdem unter dem Motto " Deutschland klatscht" für 19.50 Uhr zum gemeinsamen Singen und Klatschen einladen.

4. Handwerk unterstützt Supermarkt-Kassierer

Ein Tischler aus Rohlstorf baut Schutzwände für Kassierer - um sie besser gegen die Gefahr einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Mehr dazu hier.

5. Diese Zahlen stimmen zuversichtlich

Über das Coronavirus sind viele Informationen im Umlauf. "Viele davon sind falsch", sagt Prof. Alexander Katalinic von der Universität Lübeck. Er will Interessen-frei und evidenzbasiert dagegenhalten und sagt: Schleswig-Holstein hat bei der Bekämpfung eine bessere Ausgangsposition als Hamburg. Die Neuerkrankungsrate in Schleswig-Holstein ist niedriger als im Bundesdurchschnitt. Zählt man die neuen Fälle zusammen und bezieht sie auf die Bevölkerungszahl, dann wird das Bild noch deutlicher: Schleswig-Holstein liegt dann fast 50 Prozent unter dem Bundesschnitt. Interaktive Grafiken dazu finden Sie hier.

6. Ideen gegen den Lagerkoller

Vorschlag 1: Sumo Squats für die Balance, die in der Corona-Krise wankt. Mit Side Leg Raises auf dem Teppich bleiben. Den Gladiator auf Trab bringen für Haltung im Lockdown. Drei Eckernförder Fitness-Studios machen mobil gegen den Lagerkoller in Homeoffice und Quarantäne – mit Trainingseinheiten im Netz. Mehr dazu hier.

Vorschlag 2: Gute Laune verbreiten in Zeiten von Corona - das ist das Ziel von rund 30 deutschsprachigen Lego-Youtubern. Sie streamen jeden Abend live auf Youtube und bauen Lego-Sets zusammen. Die Aktion mit dem Namen „Building Bricks for Happiness“ hat ein Youtuber aus Kiel ins Leben gerufen. Hier erfahren Sie mehr

Vorschlag 3: Auch zu Hause kann man so manches Abenteuer erleben. Wir haben Tipps für das Wochenende gesammelt.

7. Hilfe für angeschlagene Unternehmen und Selbstständige

Unternehmer, Gewerbetreibende und Selbstständige trifft die Coronakrise besonders hart. Viele mussten ihre Geschäfte schließen, bei einigen brechen infolge der Pandemie Aufträge weg. Schleswig-Holsteins Landesregierung will diesen Gruppen finanziell helfen. Wie? Das erfahren Sie hier.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.