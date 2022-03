Kiel

Anfang der Woche hatte Schleswig-Holstein die 1000er-Marke geknackt: Seit Mitte Februar war die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz kontinuierlich angestiegen, am Montag betrug sie 1006,5. Noch deutlicher wurde dieser Trend vor Ort: Acht von 15 Kreisen und kreisfreien Städten wiesen eine höhere Inzidenz auf als 1000, in Flensburg schnellte sie sogar auf mehr als 2000 hoch. Bringt das die geplanten Lockerungsmaßnahmen der Landesregierung ins Wanken? Auf keinen Fall, hieß es am Dienstag einhellig im Gesundheitsministerium und Landeshaus. Allerdings müsse man noch einmal über den so genannten Basisschutz reden, also über Tests, Sicherheitsabstände, Hygienevorkehrungen – und Masken.

„Die eingeleitete stufenweise Rückkehr zur Normalität ist verantwortbar“, sagte Marius Livschütz, Sprecher im FDP-geführten Kieler Gesundheitsministerium. Die derzeit grassierende Omikron-Variante BA.2 sei zwar hochansteckend und scheine sich über den Norden weiter nach Deutschland hin auszubreiten. Die Krankheit verlaufe jedoch insbesondere bei geimpften und genesenen Personen in der Regel mild. „Tief in die Grundrechte eingreifende Corona-Maßnahmen hatten und haben das Ziel, in erster Linie der Überlastung des Gesundheitssystems durch schwer erkrankten Corona-Patientinnen und -Patienten vorzubeugen.“ Die Kliniken seien aber nicht überlastet. Aktuell befänden sich in Schleswig-Holstein 42 Menschen mit Corona-Infektionen in Intensivtherapie und 19 in Beatmung. Zum Vergleich: Vor einem Jahr habe die Inzidenz bei 46 gelegen. Damals seien 75 Corona-Infizierte in Intensivtherapie gewesen und 59 künstlich beatmet worden. „Trotz eines Vielfachen bei der Inzidenz ist die Auslastung der Kliniken also heute deutlich geringer.“

Zum 19. März läuft das Infektionsschutzgesetz aus

Schleswig-Holsteins Landesregierung hatte sich Mitte Februar auf einen Drei-Stufenplan verständigt. Seit dem 3. März gilt Stufe 2: In vielen Bereichen greift die 3G-Regelung, zum Beispiel in Beherbergungsbetrieben, im touristischen Reiseverkehr, bei der Sportausübung, in Freizeit- und Kulturstätten, bei körpernahen Dienstleistungen und der außerschulischen Bildung. Ab 20. März soll mit Stufe 3 in den genannten Bereichen auch diese Zugangsbeschränkung fallen. Das Ganze hat einen bundespolitischen Hintergrund: Zum 19. März läuft das deutschlandweit geltende Infektionsschutzgesetz aus, und derzeit ringen die Parteien in Bund und Ländern darum, wie es danach weitergehen könnte. Die Regierungschefs von Bund und Ländern haben sich für den 17. März zur weiteren Ministerpräsidentenkonferenz verabredet.

Vertreter aller Fraktionen im Landtag beeilten sich am Dienstag auf Anfrage unserer Zeitung, eine etwaige Aussetzung von Stufe 3, geschweige denn eine erneute Verschärfung der Corona-Maßnahmen zum jetzigen Zeitpunkt auszuschließen. „Die Situation ist keinesfalls problematisch“, betonte der CDU-Gesundheitspolitiker Hans Hinrich Neve und verwies auf die hohe Impfquote im Norden. 80,3 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein haben eine Zweitimpfung erhalten, 76,4 Prozent sind geboostert. Lars Harms, SSW-Chef im Landtag, blickte nach Dänemark, das in Sachen Omikron ein paar Wochen voraus sei. „Dort nehmen die Inzidenzen mittlerweile wieder ab. Wir gehen davon aus, dass dieser Effekt auch bei uns bald eintreten wird, und deshalb sehen wir derzeit keinen Grund, vom Öffnungskurs abzuweichen.“

So mancher pocht auf Vorsichtsmaßnahmen

Allerdings pocht so mancher auf Vorsichtsmaßnahmen. „Ich gehe davon aus, dass es zumindest für eine überschaubare Übergangszeit noch um Masken in bestimmten öffentlichen Innenräumen und um Tests in besonders sensiblen Bereichen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern gehen wird“, sagte FDP-Fraktionschef Christopher Vogt. Was die in Gesundheitsfragen noch vorsichtigeren Grünen dick unterstreichen. „Sollte sich die Situation qualitativ verändern, brauchen wir mehr Instrumente als die Maskenpflicht“, sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben.

Ein mulmiges Gefühl bei all den Lockerungen beschleicht auch die SPD. Deren sozialpolitische Sprecherin Birte Pauls wies auf die Gefahren hin, die ein Maskenverzicht insbesondere an den Schulen mit sich brächte. Ministerpräsident Daniel Günther und Bildungsministerin Karin Prien (beide CDU) hätten doch angekündigt, dass die Maskenpflicht voraussichtlich mit Beginn der Osterferien fallen werde. „Ich bin nicht der Auffassung, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist“, sagte Pauls. „So nervig die Maske auch sein mag und so tapfer unsere Schülerinnen und Schüler sind, so sehr sollten wir die Gefahren von Long Covid im Auge behalten. Masken sind eine effektive Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand Infektionen in Innenräumen zu verhindern.“