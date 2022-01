Hohe Corona-Zahlen in SH: Labore stark belastet – aber nicht überlastet

Kiel

Eine Vervielfachung der eingehenden PCR-Tests und eine deutlich höhere Positivrate: Die stark steigenden Corona-Zahlen stellen die Labore in Schleswig-Holstein vor eine besondere Herausforderung. „Wir werden aktuell massiv angefragt“, sagt Harald Erichsen, Leiter des medizinischen Labors Kielab aus Kiel.

Labore in Kiel: Zahl der PCR-Tests hat sich seit Weihnachten vervielfacht

Aktuell gingen alleine von Testzentren mehr als 200 PCR-Tests pro Tag ein, etwa zehnmal so viele wie Mitte November des vergangenen Jahres. Das Labor könne die Tests aber noch tagesaktuell auswerten – auch, weil viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Überstunden leisten. Es ist ein Bild, das sich auch in anderen Laboren zeigt: Die Belastung ist hoch, von einer Überlastung kann aber derzeit nicht gesprochen werden.

Das sagt auch Thomas Lorentz, ärztlicher Leiter von Labor Krause in Kiel. Über Weihnachten habe sich die Zahl der eingehenden PCR-Tests vervierfacht, seitdem seien die Zahlen konstant auf diesem hohen Niveau. „Der unmittelbare, starke Anstieg hat uns zu Beginn natürlich an die Grenzen gebracht“, sagt Lorentz. Zudem habe es viele Erkrankungsfälle beim eigenen Personal gegeben.

Deutlich mehr PCR-Tests in Schleswig-Holstein fallen positiv aus

Deswegen erwog Lorentz zunächst auch, die Analyse einiger Tests in ein anderes Labor in Bayern auszulagern. Dies sei aber doch nicht notwendig geworden. „Jetzt ist alles wieder im grünen Bereich, wir sind nicht überlastet“, sagt Lorentz. Unter anderem durch die Anstellung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei man für die höheren Testzahlen gerüstet. In den letzten Tagen seien die PCR-Tests sogar wieder leicht zurückgegangen. Eine Entwicklung, die auch Harald Mohr vom Kieler Labor Mohr bestätigt. „Ein Engpass besteht seit Weihnachten, seit dieser Woche flaut er ab.“

Die Labore melden außerdem eine deutlich höhere Positivrate bei den analysierten Tests. Diese sei seit Weihnachten acht- bis zehnmal so hoch wie zuvor, sagt Lorentz, Erichsen spricht von einer deutlichen Verdopplung. Das sei aber auch keine Überraschung: „Ein Blick auf die hohen Inzidenzwerte reicht aus, um das zu erkennen.“