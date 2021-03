Kiel

„Die Corona-Krise ist irgendwann vorbei – der Fachkräftemangel wird aber bleiben“, sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des DGB Nord. Der aktuelle DGB-Ausbildungsreport, für den die Jugendsparte mehr als 700 Azubis aus 37 Berufen im Land befragt hat, verdeutliche, wie sehr die jungen Menschen vor allem ihre finanzielle Lage und ihre Wohnsituation umtreibt.

Demnach sind 74 Prozent der Befragten mit ihrer Ausbildung zufrieden. „Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Ein Viertel der Azubis ist es nicht“, sagt Bezirksjugendsekretärin Wiebke Oetken. Regelmäßige Überstunden gehörten für 30 Prozent zum Alltag. Zwar sei der Wert seit der letzten Befragung im Jahr 2017 zurückgegangen, der Anteil sei aber immer noch zu hoch.

Vielen jungen Menschen fehlt ein Ausbilder als Ansprechpartner

Mehr Sorge mache ihr aber, dass 14 Prozent der Nachwuchskräfte angeben, dass sie im Betrieb keinen Ausbilder haben, der sich um sie kümmert. In den Unternehmen mit Ausbilder gaben zudem zehn Prozent der Azubis an, dass dieser nur selten bis nie präsent sei. „Viele Berufsschüler haben wir noch Anfang 2020 vor Ausbruch der Corona-Pandemie befragt. Die Situation dürfte sich also nochmal verschlechtert haben.“

Bekommen die jungen Menschen aber zu wenig fachliche Anleitung, sorge das für hohe Unzufriedenheit. „Dieser Umgang mit unseren Nachwuchskräften passt nicht zum dauerhaften Wehklagen über den Fachkräftemangel. Da müssen das Land Schleswig-Holstein und die Kammern ran“, fordert Oetken.

Eltern müssen Nachwuchskräfte finanziell unterstützen

Besonderen Handlungsbedarf sieht sie bei der Diskrepanz zwischen Vergütung von Azubis und deren Kosten für Wohnraum und Transportmittel. „Sechs von zehn Azubis sagen, dass sie weniger gut oder gar nicht selbstständig von ihrer Vergütung leben können“, so Oetken. 39 Prozent sind auf finanzielle Hilfe angewiesen.

Die kommt bei einem Gros von den Eltern. Zehn Prozent sind sogar auf einen Nebenjob angewiesen, den sie neben der Vollzeitstelle im Ausbildungsbetrieb stemmen müssen.

Azubis wollen eigene Wohnung, können sich Wunsch aber nicht erfüllen

Hohe Mieten in Kombination mit geringem Gehalt machten es für viele junge Menschen unmöglich, sich auf den Ausbildungsplatz ihrer Wahl zu bewerben. Mehr als zwei Drittel der Azubis würden zwar gerne in einer eigenen Wohnung leben, nur 26 Prozent können sich das aber leisten.

„Viele wohnen noch bei ihren Eltern“, sagt Oetken. Das werde auch zum Problem, weil das Durchschnittsalter der Auszubildenden steige. Je älter aber eine Nachwuchskraft sei, desto größer sei der Anspruch auf ein selbstständiges Leben.

Notwendigkeit von Zuschüssen und Azubi-Tickets in Schleswig-Holstein

Nach dem Aufschrei über die prekäre Situation vieler Nachwuchs-Bootsbauer im Norden, die vor ihrer Berufsschule am Priwall in Lübeck campierten, weil sie kein Zimmer für die Zeit des Blockunterrichts zahlen konnten, hat das Land Schleswig-Holstein Zuschüsse für Unterkunftskosten zugesagt.

Das dürfe aber nicht nur auf die Coronazeit beschränkt bleiben, so Oetken, sondern müsse in einer langfristigen Förderrichtlinie verstetigt werden. Zudem fordert der DGB Nord die Einführung eines echten Azubi-Tickets. „Wirtschaftsminister Bernd Buchholz kann sich nicht mit dem Jobticket herausreden“, so Schlüter.

Lange Wege, teure Tickets

Der Befragung zufolge braucht jeder Fünfte der Azubis in Schleswig-Holstein länger als eine halbe Stunde zum Betrieb, zur Berufsschule ist der Weg für fast die Hälfte der jungen Menschen so lang.

„Viele von meinen Kollegen wohnen außerhalb Kiels und brauchen eine Stunde mit dem Auto hierher. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln wäre es nochmal deutlich länger“, erzählt Zoé Eller, die sich zur Elektronikerin für Betriebstechnik ausbilden lässt. „Zur Miete kommen durchschnittlich Fahrtkosten von 116 Euro im Monat dazu – das sind knapp 15 Prozent der durchschnittlichen Vergütung von Auszubildenden in Schleswig-Holstein. Das ist ganz schön happig.“

Das Jobticket löse das Problem nicht, weil es nicht landesweit flexibel gilt, sondern auf eine Stammstrecke festgelegt ist, erklärt Oetken. Die Azubis müssten aber sowohl Berufsschule als auch Betrieb erreichen können. Außerdem sei es auf den meisten Strecken zu teuer.