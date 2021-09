Kiel

Finanzministerin Monika Heinold meldet auch dank steigender Immobilienpreise Rekordeinnahmen. Die 62-jährige Grünen-Politikerin lehnt im Interview mit den Kieler Nachrichten gleichwohl Erleichterungen bei der Grunderwerb- und der Erbschaftsteuer ab. Sie bescheinigt der Jamaika-Koalition zudem einen Kurswechsel, weil sie mehr statt weniger Landespersonal beschäftigt.

Frau Heinold, im ersten Halbjahr hat das Land rund 500 Millionen Euro mehr Steuern eingenommen als im ersten Halbjahr 2020. Hält der positive Trend an?

Monika Heinold: Der positive Trend hält an. Wir haben bis Ende August 700 Millionen Euro Steuern mehr eingenommen als in den ersten acht Monaten 2020. Das zeigt, dass es eine gute Entscheidung war, die Menschen und die Wirtschaft in Schleswig-Holstein mit einem großen Corona-Notkredit zu unterstützen.

Rechnen Sie am Jahresende mit einem Überschuss – und was passiert damit?

In der Tat rechne ich mit mehr Einnahmen. Wir haben dieses Haushaltsjahr mit hohen Schulden geplant und müssten dann entsprechend weniger Kredite aufnehmen.

Das Land profitiert gleich doppelt von den hohen Immobilienpreisen. Wie ist die Entwicklung bei der Grunderwerbsteuer und bei der Erbschaftsteuer?

Die Einnahmen steigen überproportional. Wir erwarten im laufenden Jahr aus beiden Steuern eine Rekordsumme von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Das wären grob gerechnet rund zehn Prozent des gesamten Steuer-Aufkommens. Diese Entwicklung hilft, in Bildung und Infrastruktur zu investieren und unsere Kommunen zu unterstützen.

Jamaika verspricht insbesondere jungen Familien seit Jahren, sie bei der Grunderwerbsteuer zu entlasten. Wann liefern Sie endlich?

Wir haben vor der Pandemie ein Konzept gehabt, dass der Bund ein Steuerschlupfloch schließt und wir aus den Mehreinnahmen Familien helfen. Corona hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir nutzen die Mehreinnahmen jetzt, um die Notkredite zu reduzieren. Gleichwohl habe ich mich letzten Freitag im Bundesrat noch einmal für eine Öffnungsklausel bei der Grunderwerbsteuer eingesetzt, um Familien beim Erstkauf einer selbst genutzten Immobilie entlasten zu können.

Der Bundesrat ist ein Weg. Sie könnten Familien einfach über ein Landesprogramm direkt fördern.

Ja, das stimmt. Wir haben vor der Pandemie über eine Art Bau-Kindergeld diskutiert. Aber wie gesagt: Die finanzielle Situation des Landes ist schwierig. Wenn mir jemand einen seriösen Finanzierungsvorschlag macht, den ich auch politisch richtig finde, bin ich sofort dabei. Es geht um 30 bis 50 Millionen Euro – und das jährlich.

Weil der Preis der Immobilien steigt, kassiert das Land auch mehr Erbschaftssteuer – oder?

Ja. Es wird zurzeit sehr viel Vermögen vererbt. Das ist eine Folge der Demografie. Die Nachkriegsgeneration, die sehr viel aufgebaut hat, stirbt und hinterlässt auch häufig Immobilien.

Inzwischen werden Kinder oder Enkel auch schon für Mutter oder Oma ihr klein Häuschen zur Kasse gebeten, etwa in guten Wohnlagen in Kiel oder dem Speckgürtel um Hamburg. Ist das fair?

Ich finde es richtig, dass Erbe in unserem Land besteuert wird. Das trägt dazu bei, dass unser Staat seine Aufgaben finanzieren kann. Bei der Erbschaftsteuer gibt es hohe Freibeträge. Wenn zwei Kinder die Villa ihrer Mutter erben und dort weiter wohnen, zahlen sie keinen Cent. Falls sie die Villa für sagen wir mal eine Million Euro verkaufen, sind wegen des Freibetrags von zweimal 400.000 Euro nur 200.000 Euro zu versteuern. Bei einem Steuersatz von elf Prozent müssen die Kinder 22.000 Euro zahlen. Das ist machbar.

Wäre es nicht angebracht, mit den steigenden Immobilienpreisen auch die Freibeträge anzuheben?

Ich halte die Höhe der Freibeträge für ausreichend. Wenn wir die Beträge anheben, nimmt der Staat weniger ein und kann entsprechend weniger Geld für seine Aufgaben ausgeben, etwa für die Bildung oder den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur.

In dieser Woche berät der Landtag den Haushaltsentwurf für das Wahljahr 2022. Es ist Ihr zehnter Haushaltsentwurf. Alles Routine?

Auf der einen Seite ist nach zehn Jahren natürlich Routine da. Auf der anderen Seite bin ich noch immer etwas aufgeregt. Der Haushalt hat ein Volumen von 14 Milliarden Euro. Das ist ein riesiges Zahlenwerk, das viele Menschen betrifft. Das ist eine große Verantwortung.

In ihren ersten Jahren als Ministerin waren Sie noch auf dem Personalabbaupfad. In 2021 und 2022 wollen Sie insgesamt rund 1000 Stellen zusätzlich schaffen. Ist das solide?

Die Jamaika-Koalition hat ihren Kurs hier geändert. Beim Start 2017 war geplant, in der Legislaturperiode bis 2022 rund 2100 Stellen im Landesdienst abzubauen. Jetzt werden wir stattdessen ungefähr 2800 Stellen aufbauen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Aber ich erkenne an, dass meine Kollegen im Kabinett einen unglaublich hohen Personalbedarf haben, um alle Aufgaben bewältigen zu können. In Schleswig-Holstein gibt es eben noch sehr viel zu tun.

Das klingt nicht solide …

Oh doch. Wir werden in den nächsten Jahren in Schleswig-Holstein eine riesige Pensionierungswelle im öffentlichen Dienst erleben. Deshalb ist es angesichts des gleichzeitigen Mangels an Fachkräften richtig, schon jetzt junge Menschen für den öffentlichen Dienst zu gewinnen. Die Konkurrenz ist gewaltig.

Werden die Stellen nach der Pensionierungswelle wieder abgebaut?

Ich gehe davon aus, dass wir in vielen Bereichen gar nicht so viel Fachpersonal finden wie wir brauchen. Außerdem setze ich auf die Digitalisierung. Kurzum: Das Land wird mittelfristig mit weniger Personal über die Runden kommen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das haben Sie sich ja fein ausgedacht. Sie hinterlassen der nächsten Regierung nicht nur viele Schulden und große Finanzlücken, sondern auch den Personalabbau.

Als ich 2012 anfing, waren wir mitten in der Haushaltskonsolidierung. Sie ist inzwischen erfolgreich beendet. Wir haben darüber hinaus hohe Sondervermögen für die Infrastruktur gebildet. Aber ja, es stimmt. Die nächste Regierung steht vor extremen Herausforderungen. Ab 2024 müssen die Corona-Notkredite zurückgezahlt werden. Wir können nicht immer mehr Personal aufbauen und wir haben insbesondere mit dem Klimawandel wichtige Themen vor der Brust.

Anderes Thema. Wie zufrieden sind Sie als Grüne mit dem Bundestagswahlkampf ihrer Partei?

Ich bin jetzt wieder sehr zufrieden. Zwischendurch war ich wie viele von uns etwas enttäuscht über die Fehler, die gemacht wurden.

Wann entscheiden Sie, ob Sie in Schleswig-Holstein antreten?

Noch in diesem Jahr.

Was spricht dafür, was dagegen?

Politisch sollen das andere bewerten, privat wäge ich das ab. Da bin ich mittendrin.

Reizt es Sie nicht, als Ministerpräsidentin die Geschicke des Landes zu bestimmen?

(lacht). Ich bestimme die Geschicke des Landes seit zehn Jahren und das federführend. Das ist ein reizvoller Job. Aber es gibt auch andere schöne Dinge im Leben. Ich werde die Entscheidung über meine berufliche Zukunft nach der Bundestagswahl treffen.

Von Ulf Christen