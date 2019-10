Ein Feuer in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bunsoh (Kreis Dithmarschen) hat einen Sachschaden von bis zu 300 000 Euro verursacht. Die sechs Bewohner hätten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können und seien unverletzt geblieben, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. In dem Gebäude-Komplex ist auch eine Kunstgalerie beheimatet.