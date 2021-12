Kiel

Holiday on Ice ist die erfolgreichste Eisshow der Welt. Sie entstand in den vierziger Jahren in den USA und tourt seitdem durch verschiedene Länder. Am 16. Dezember 2021 treten 40 der weltbesten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufer in der Kieler Wunderino Arena auf. Dort kann man sich auch auf 3D- und Lichtillusionen freuen.

Holiday on Ice in Kiel – jetzt am Gewinnspiel teilnehmen und 2x5 Karten gewinnen

Sie haben Lust auf diese besondere Show bekommen und möchten am 16. Dezember in Kiel dabei sein? Dann beantworten Sie hier eine Frage zu Holiday on Ice. Bis Sonntag, 12. Dezember, 23.30 Uhr, können Sie mitmachen. Mit etwas Glück gewinnen Sie fünf Karten für die Wunderino Arena. Wir drücken die Daumen!