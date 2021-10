Bisher bekommen Patienten eine Krankmeldung auf Papier, die sie innerhalb einer Woche bei ihrer Krankenkasse einreichen sollten. Vergisst man das, geht womöglich der Anspruch auf Krankengeld verloren. Die Übermittlung an die Kasse sollen Arztpraxen seit 1. Oktober übernehmen. Weiterhin gibt es einen Durchschlag für den Arbeitgeber und einen gelben Zettel für ihre eigenen Unterlagen. Die Aufgabe, den Ausdruck spätestens am vierten Krankheitstag am Arbeitsplatz abzugeben, bleibt noch bis Juli 2022 bei den Versicherten. Danach sollen die Krankenkassen die Bescheinigung digital an den Arbeitgeber weiterleiten.