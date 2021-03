Neumünster

Mit der gemeinsamen Aktion wollen Geschäftsleute und Handelsverbände bundesweit auf die existenzbedrohende Lage vieler Geschäfte, Handelsunternehmen und Kulturbetriebe aufmerksam machen und im Vorfeld der nächsten Konferenz der Ministerpräsidenten am Mittwoch für eine schnelle Öffnung und ein Ende des Lockdowns werben.

Auch die Holsten-Galerie Neumünster beteiligt sich drei Tage und Nächte lang an der Aktion und leuchtet seit Montagabend rot - ebenso der Kieler Sophienhof.

Einzelhandel im Corona-Lockdown: "Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand"

"Mit der Aktion wollen wir ein klares Zeichen setzen und zeigen: Wir bluten aus, und die Lebendigkeit der Innenstadt ist in Gefahr! Viele Händler stehen mit dem Rücken zur Wand, wenn jetzt das Ostergeschäft zum zweiten Mal ausfällt. Der Lockdown gefährdet zahlreiche Geschäfte in ihrer Existenz und Arbeitsplätze im Handel. Darum ist eine schnelle Öffnung dringend erforderlich", sagte Christian Langsdorff, Centermanager der Holsten-Galerie Neumünster.

Zahlreiche Studien belegten, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber sei. "Auch das Robert-Koch-Institut bewertet das Infektionsrisiko im Einzelhandel ausdrücklich als niedrig", so Langsdorff. Zudem hätten die Geschäfte und Center bereits 2020 umfangreiche Hygiene- und Präventionskonzepte eingeführt, die auch weiterhin konsequent umgesetzt werden sollten.

Die Lichtaktion findet im Rahmen der Initiative „Das Leben gehört ins Zentrum“ statt, zu der sich zahlreiche Handelsunternehmen zusammengeschlossen haben. Die setzen sich für eine schnelle Wiedereröffnung des Handels und für lebendige Innenstädte ein. Handel, Gastronomie und Kultur müssten erhalten und gerettet werden.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

"Der Einzelhandel ist kein Infektionstreiber"

Zahlreiche Studien belegten, dass der Einzelhandel kein Infektionstreiber sei, sagte Mareike Petersen, Geschäftsführerin des Handelsverbands Nord. "Was im Lebensmittelhandel seit Monaten problemlos geht, muss auch für andere Branchen möglich sein. Auch mit Kundenbegrenzung kann der Handel leben, das hat er 2020 bewiesen", sagte sie.

Unternehmer: "Gleiches Recht für alle!"

Baumarkt-Betreiber Christian Wigger schilderte, wie es in seinen Märkten läuft, seit er am Montag die Gartencenter öffnen durfte. "Wir müssen den Kunden zwischen Absperrgittern durch den ganzen Baumarkt führen, bis er im Gartencenter ist. Wenn er mit seiner Pflanze in der Hand zurück zur Kasse geht und ein Paket Kabelbinder mitnehmen möchte, muss er bei uns anrufen, zum Übergabepunkt kommen und sich noch einmal an der Kasse anstellen. Das versteht einfach keiner", so Wigger. Gleichzeitig dürften in Discountern und in Sonderpostenmärkten problemlos Kabelbinder verkauft werden. Wigger: "Wir fordern einfach nur gleiches Recht für alle."