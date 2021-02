Neumünster/Kiel

Der 29-jährige Ascheberger ist derzeit Lehramtspraktikant in Plön, wo er Sport und Deutsch unterrichtet – zumeist virtuell. Und auch Schulleiter Pay Ove Dierks der Holstenschule Neumünster sagt: "Eigentlich erfüllt das Praktikum alle Bedingungen, zumindest was den Informationsaustausch angeht." Eigentlich.

Denn was natürlich fehlt, ist in fast allen Jahrgängen die Situation, eine Unterrichtseinheit im voll besetzten Klassenraum zu leiten. Zwar bieten das noch die Abschlussjahrgänge, wo Zietz bereits eine Vertretungsstunde im 13. Jahrgang gegeben hat – aber ansonsten geht das meiste virtuell über die Bühne, ob direkt in Videokonferenzen oder indirekt mit Arbeitsanweisungen, Fragemöglichkeiten und anderen Rückmeldungen. "Die Praktikanten haben den vollen Zugang zu allen digitalen Kanälen", bekräftigt Dierks. "In diesem System bewegen sie sich fast alle ohne Fragezeichen." Der Jugend falle das hybride Unterrichten also leichter.

Praktikanten kennen das Digitale von der Uni

Zietz bestätigt das: "Die besondere Form des Unterrichts auf Distanz haben wir an der Uni ja auch seit dem letzten Sommersemester, sodass diese Form des Lernens für uns keine völlig neue Situation ist." Unterrichten und die Planung funktionierten eben auch im Distanzunterricht, nur anders. Und da genau das derzeit der echte Unterricht ist, sei es gerade wertvoll, diesen hautnah mitzuerleben. Zietz jedenfalls schaut schon in die Zukunft und sagt: "Präsenzunterricht werde ich auch noch genügend in meiner späteren beruflichen Laufbahn machen können."

"Das hybride Format wird bleiben"

Wie kann die aussehen, und was kann sie von der jetzigen Zeit mitnehmen? Da sind sich Schulleiter und Praktikant fast einig: "Das hybride Format wird bleiben: Jetzt haben es alle, gerade die angehenden Lehrer, gemerkt", sagt Dierks. Maßgeblich abhängen werde das von einer langfristigen Infrastruktur. Und Zietz sagt: "Die Pandemie hat gerade im schulischen Bereich viele Mängel offenbart." Die Digitalisierung nun voranzutreiben, werde vor allem da helfen, "wo es eine wirklich sinnvolle Ergänzung zu althergebrachten Strukturen ist.“ Schließlich habe die Krise gezeigt, "dass Bildung unglaublich wichtig für unser aller Zusammenleben ist."