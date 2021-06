Kiel

Unternehmen müssen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom 1. Juli an kein Homeoffice mehr ermöglichen. Die wegen Corona eingeführte Verpflichtung fällt weg, weil die Infektionszahlen bundesweit niedrig liegen. „Das Ende der Homeoffice-Pflicht kommt für die Beschäftigten zu früh“, kritisiert Frank Hornschu vom Deutschen Gewerkschaftsbund Nord.

Die Pandemie sei noch nicht überstanden, so der DGB-Chef der Kiel-Region. Das zeige etwa die Ausbreitung der Delta-Variante. „Vor dem Ende der Homeoffice-Pflicht müssen alle Beschäftigten ein Angebot für eine vollständige Impfung erhalten haben.“

UVNord: Keine ungeregelte Rückkehr aller Beschäftigten

Der Unternehmensverband Nord empfindet den Wegfall der Pflicht dagegen als „logische Konsequenz“ aus den aktuellen Inzidenzen. „Eine ungeregelte Rückkehr aller Mitarbeitenden von heute auf morgen wird es aber nicht geben“, betont UVNord-Präsident Philipp Murmann. Die Arbeitgeber setzten weiterhin auf Hygienekonzepte und Abstandsregelungen.

Sommerferien sorgen zusätzlich für leerere Büros

Für viele Betriebe schaffe das Auslaufen der Pflicht große Erleichterungen bei den Arbeits- und Planungsabläufen, sagt Julia Körner, Vize-Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer zu Kiel. Auch sie rechnet aber nicht sofort mit einem großen Run auf die Büroschreibtische. Der Zeitpunkt für die Lockerung sei gut gewählt.

„Die Sommerferien tragen dazu bei, dass sich die Belegschaften ganz automatisch in Social Distancing üben.“ Denn in der Urlaubszeit sind die Büros ohnehin leerer als sonst.

Betriebe bleiben bei Homeoffice-Option

Beim Kieler Versicherer Provinzial können jetzt wieder bis zu 30 Prozent der Beschäftigten in festgelegten Teams in ihre Abteilung kommen. Wenn die Tätigkeit es zulässt, dürfen sie aber weiterhin von zu Hause arbeiten. Auch die Förde Sparkasse oder der IT-Dienstleister Dataport halten an dieser Option für ihr Personal fest.

„Wir werden Schritt für Schritt die Möglichkeit schaffen, wieder an einzelnen Tagen oder wenn es betrieblich notwendig ist, vor Ort in den Büros zu arbeiten“, sagt Dataport-Sprecherin Britta Heinrich.

Es gebe viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die froh seien, wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren zu können, sind sich Körner und Murmann einig. Einige fänden im Büro eine ergonomischere und produktivere Arbeitsumgebung vor als zu Hause. Zudem wünschten sich viele eine klarere Trennung zwischen Privatem und Beruflichem.

Firmen wollen nach Corona an Homeoffice-Möglichkeiten festhalten

Je nach Impfstatus oder individuellen Risiko-Abwägungen von Beschäftigten werde zunächst weiter ein großer Teil der Belegschaften im Homeoffice bleiben, schätzt Körner. Mit Blick auf eine mögliche vierte Welle könnte das schneller wieder mehr Menschen betreffen, als allen lieb sei.

Weil die Arbeit aus dem Homeoffice an vielen Stellen reibungslos funktioniert habe, werde auch ohne Pandemie ein Großteil der Unternehmen künftig an Vereinbarungen dazu festhalten, so Murmann.