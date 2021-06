Kiel

Seit Ende April mussten Unternehmen allen Beschäftigten, wann immer das bei deren Tätigkeit möglich war, ins Homeoffice gehen lassen. Obwohl diese Pflicht endet, kehren nicht gleich alle an ihren Arbeitsplatz zurück.

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden auch nach dem Wegfall der Pflicht weiter im Homeoffice arbeiten“, sagt Britta Heinrich von Dataport. Schon bevor die Vorgabe vom Bund kam, habe der öffentliche IT-Dienstleister sein Personal in der Pandemie dazu angehalten, möglichst zu Hause zu arbeiten. Nun setze das Unternehmen auf eine schrittweise Rückkehr unter strengen Hygieneauflagen. „Wer ins Büro kommt, ist getestet.“ Zunächst könnten Beschäftigte wieder an einzelnen Tagen vor Ort arbeiten. Im August soll das langsam ausgeweitet werden. Für September sei ein „Reboarding“ geplant, wenn die Situation stabil bleibe.

Sparkasse hat gute Erfahrungen mit Homeoffice gemacht

Auch in der Förde Sparkasse sollen die Büros nicht ad hoc wieder voll besetzt werden. „Gerade jetzt in der Reisezeit ist es wichtig, achtsam zu bleiben“, so Sprecher André Santen. Die Homeoffice-Möglichkeit bleibt bestehen.

„Wir haben gute Erfahrungen gemacht. Die Flexibilität finden viele Beschäftigte großartig. Gerade Menschen mit längerem Arbeitsweg begreifen es als Vorteil, tageweise zu Hause bleiben zu können.“ Es werde bereits an Regelungen für mobiles Arbeiten nach der Pandemiezeit geschraubt.

Büros werden zu weniger als die Hälfte ausgelastet

Die Comdirect Bank ermöglicht der Belegschaft ebenfalls weiter, zu Hause zu arbeiten. Maßgabe sei, dass die Büros in Quickborn nicht zu mehr als 50 Prozent besetzt sind. Bei der Provinzial gilt sogar nur eine 30-Prozent-Regelung. Mehr Personen sollen pro Abteilung vorerst nicht vor Ort sein. „Bei der Arbeit im Büro sind weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln sowie regelmäßiges Lüften unbedingt zu beachten“, sagt Sprecher Heiko Wischer. Auch Tests gehören zum Standard.

Persönlicher Austausch fehlte

„Nach wie vor arbeitet ein sehr hoher Prozentsatz unserer Mitarbeiter mobil“, sagt Sophie Charlotte Schneider vom Abwasserspezialist Aco. Das soll sich in den kommenden Wochen noch nicht ändern. Für bestimmte Projekte fänden schon Präsenzmeetings statt, so dass der Standort in Büdelsdorf wieder leicht belebt sei. Der persönliche Austausch sei etwas, das die digitale Kommunikation auf Dauer nicht ersetzen könne. Das begreift auch der Telekommunikationskonzern Freenet als Nachteil. Zudem habe die Innovationskraft gelitten.

500 Kontrollen, kein Ordnungswidrigkeitsverfahren

Der DGB Nord hat bei Firmen mit Betriebs- und Personalräten wenig Sorge, dass sie verantwortungslos mit dem Auslaufen der Homeoffice-Pflicht umgehen könnten. „Andererseits haben wir es auch mit Arbeitgebern zu tun, die sich einen Teufel um den Gesundheitsschutz ihrer Beschäftigten kümmern“, so Frank Hornschu, DGB-Chef der Region Kiel. Hier sei der Gesetzgeber gefordert, sie in die Schranken zu weisen.

Die Staatliche Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord hat bis Ende Juni rund 500 Anfragen und Beschwerden zur Corona-Arbeitsschutzverordnung bearbeitet. Dazu gehören auch Verstöße gegen das Homeoffice-Gebot. Es wurde kein Verfahren über eine Ordnungswidrigkeit eingeleitet.