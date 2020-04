Luft nach oben beim Lernen auf Distanz

Während der Ausgangsbeschränkungen in Zeiten der Corona-Krise müssen viele Schüler ihren Schulunterricht von zu Hause aus bewerkstelligen. Das klappt bisher ganz gut, aber es gibt noch Verbesserungsbedarf. Das sieht auch der Landeselternbeirat so und stellt Forderungen an das Bildungsministerium.