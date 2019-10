Kiels Mann für alles Italienische

Kiel

Herr Meyer, was ist das Italienischste an Schleswig-Holstein?

Das sind die 4500 Italiener, die hier leben und fantastisch integriert sind. Hauptsächlich sind es Familien, die ab den 1950er-Jahren kamen, heute gibt es in jeder noch so kleinen Gemeinde ein Eiscafé Venezia oder eine Pizzeria. Die Schleswig-Holsteiner mögen die Italiener, und diese sind auch gerne hier. Die Integration ist einfach von beiden Seiten perfekt gelaufen. Gelebt wird ein total gutes Miteinander, das ist eben typisch italienisch.

Warum vertreten ausgerechnet Sie diese Italiener?

Ich kam vor zehn Jahren dazu, weil meine Frau Vizepräsidentin der Società Dante Alighieri war (Deutsch-Italienische Gesellschaft in Kiel, d. Red.). Mein Vorgänger, Professor Sebastiano Caso, hat aus Altersgründen einen Nachfolger gesucht, der bodenständiger Kieler ist – und mich gefunden. Honorarkonsul zu sein, bedeutet Ehrenamt. Das will heute nicht mehr jeder machen, weil es erstens viel Engagement und Zeit, zweitens auch Geld kostet und man selbst ein Büro und Personal vorhalten muss.

Was schreckt andere ab und macht Ihnen Arbeit?

In den letzten Jahren extrem zugenommen hat das Abfertigen der Kreuzfahrtschiffe: Aida und Costa fahren unter italienischer Flagge. Ich gehe dann an Bord und muss beispielsweise Crew-Wechsel beglaubigen. Bei 1000 Mann Besatzung ist das wirklich viel Arbeit. Eher skurril und dennoch gewissenhaft ist dabei eine bürokratische Reaktion auf das Unglück der „ Costa Concordia“: Seither muss bei einem Kapitänswechsel ein Konsul sicherstellen, dass die beiden sich in die Augen geguckt und eine vernünftige Amtsübergabe gewährleistet haben.

Und abseits der Schiffe?

Vor allem geht es um Ausweispapiere und Reisepässe für die Italiener hier, die ich zwar nicht ausstelle, sondern das Generalkonsulat in Hannover – aber ich nehme die Anträge entgegen und gebe sie aus. Das sind etliche in der Woche. Außerdem gibt es unendlich viele Telefon-Anrufe von Deutschen, die Fragen zu Italien haben. Da bin ich allerdings gar nicht zuständig, sondern das deutsche Konsulat in Italien. Wenn ich etwas dazu sagen kann, gebe ich aber natürlich Antwort – ansonsten verweise ich an jemanden aus meinem Netzwerk. Im Urlaub habe ich stets versucht, möglichst viele deutsche Konsulate in Italien zu besuchen. Und: Im Januar kommen viele italienische Rentner, die einen Stempel brauchen, um zu bezeugen, dass sie noch leben, damit der italienische Staat weiter Rente zahlt.

Was war Ihre spannendste Aufgabe?

Im Februar hat mich etwas wirklich aufgewühlt: In einer Demonstration der „Seebrücke“ vor meinem Konsulat hatten 80 Protestierende zu Recht den damaligen Innenminister Matteo Salvini kritisiert, weil er die italienischen Häfen für Flüchtlinge schloss. Die Organisatoren hatten allerdings nicht mir Bescheid gesagt, sondern die Demo lediglich bei der Polizei angemeldet. Und die erschien dann massiv bewaffnet vor Ort. Es ist aber alles ruhig abgelaufen, zum Glück.

Sie haben damals gesagt: „Weiter so.“ Gibt es Konsequenzen, wenn Sie so eine politische Aussage treffen?

Das war meine eigene Meinung, und die sage ich auch. Die Forderung der Aktivisten habe ich über den Generalkonsul in Hannover an den Botschafter in Berlin weitergeleitet.

Welche Emotionen sind generell für Ihren Posten wichtig: südeuropäisches Temperament oder norddeutsche Kühle?

Ruhig zu bleiben, hilft generell, weil italienische Behörden anders als die deutschen funktionieren. Viele Italiener, die lange auf Pässe warten, meinen, sie beschleunigen das, wenn sie offensiv und laut werden.

Verzweifeln also auch Sie manchmal, wenn es nicht vorangeht?

Ja, und ich versuche zu beruhigen und pragmatische Lösungen zu finden, rufe in Hannover an. Manchmal kommen aber auch Italiener mit Urlaubsplänen und abgelaufenen Pässen schlicht sehr spät. Da kann ich dann höchstens noch an das Generalkonsulat in Hannover verweisen oder Ersatzdokumente für eine einmalige Rückreise nach Italien ausstellen.

Wie eng ist denn Ihr Draht zum Botschafter und zu anderen Konsuln?

Ein bisschen ist es abhängig von der Person: Vor fünf Jahren hatte ich einen sehr guten Draht zum Botschafter, der meine Frau und mich dann sogar privat nach Berlin eingeladen hatte. Die Botschaft dort ist meiner Meinung nach das schönste Gebäude Berlins, riesig und üppig ausgestattet mit Kunst und italienischem Design. Wir durften in der Wohnung für Staatschefs wohnen – etwas ganz Besonderes. Das Generalkonsulat in Hamburg dagegen wurde leider vor einigen Jahren geschlossen, weil Italien sparen muss. Stattdessen bleibt Hannover, weil viele Italiener einst zu VW kamen. Ein regelmäßiges Treffen der Konsuln gibt es nicht, aber einen Empfang in der Botschaft zum Nationalfeiertag am 2. Juni.

Was macht Ihnen dabei am meisten Freude?

Man kann über die Politik denken, was man will. Aber ich bin stolz darauf, eines der schönsten Länder der Welt in ganz Schleswig-Holstein vertreten zu dürfen. Eine echte Ehre. In Lübeck werden wir beispielsweise einen Maserati-Sportwagen ausstellen. Eher aus Spaß habe ich dagegen den italienischen Strandsegler-Verband gegründet und starte unter der italienischen Flagge tatsächlich auch bei Meisterschaften in St. Peter-Ording und in anderen Ländern.

Würden Sie gerne irgendwas ändern?

Eine effizientere Bürokratie in Italien wäre gut. Der Beamtenapparat ist riesig. Wir denken immer, in Deutschland ist es kompliziert. Aber in Italien ist es meines Erachtens ein Drama, was an Stempeln und Papieren erforderlich ist, wenn es um Behörden geht. Wir ernsten Deutschen sollten uns öfter ein bisschen mehr Dolce Vita erlauben – zum Beispiel beim Abend der Konsulate in Lübeck.

Interview: Niklas Wieczorek

